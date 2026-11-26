Si apre la prima tappa dell’IBU Cup 2026-2027 di biathlon con la prima di due sprint consecutive in programma ad Idre Fjaell, in Svezia: in casa Italia il miglior risultato è di Ilaria Scattolo, che si classifica nona tra le donne, mentre al maschile David Zingerle termina 18°.

Nella 7.5 km sprint femminile doppietta francese con la vittoria di Celia Henaff, prima con 10/10 al tiro in 20’35″5, davanti alla connazionale Sophie Chaveau, seconda con un errore a terra a 30″5, mentre completa il podio la norvegese Emilie Aagheim Kalkenberg, terza con un errore in piedi a 30″8.

In casa Italia centra la top ten Ilaria Scattolo, nona con un bersaglio mancato nella seconda serie, a 58″3, mentre Linda Zingerle si classifica 15ma con due errori complessivi, a 1’12″2, infine Nayeli Mariotti Cavagnet termina 43ma con 7/10 al tiro a 2’15″6. Più attardate Matilde Giordano, 52ma con 3 errori a 2’34″4, Birgit Schoelzhorn, 53ma con 7/10 al tiro a 2’35″3, ed Astrid Plosch, 54ma con 2 bersagli mancati a 2’36″1.

Nella 10 km sprint maschile si impone il tedesco Simon Kaiser, con un errore a terra, vittorioso con il tempo di 23’08″6, precedendo il norvegese Joergen Saeter, a sua volta con un errore nella prima serie, secondo a 19″8, ed il francese Guillaume Poirot, con 10/10 al tiro, terzo a 23″4.

Il migliore degli azzurri è David Zingerle, 18° con 2 errori a 1’14″0, mentre Nicolò Betemps è 23° con 8/10 al tiro a 1’25″5, infine Patrick Braunhofer termina 24° con 2 bersagli mancati a 1’25″7. Più indietro Marco Barale, 27° con 4 errori a 1’27″3, mentre Hannes Bacher è 41° con 4 bersagli mancati a 1’42″6, infine Alex Perissutti chiude 61° con 5/10 al tiro a 2’23″8.