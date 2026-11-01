Biathlon, i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno prima della Coppa del Mondo

La Nazionale italiana di biathlon prosegue la propria marcia d’avvicinamento alla Coppa del Mondo 2026-2027: la Squadra A sarà in raduno da domani, lunedì 2, a domenica 15 novembre, a Geilo, in Norvegia. Il direttore tecnico Klaus Höllrigl, ha convocato 12 azzurri.

Il DT azzurro sarà coadiuvato dai tecnici Andrea Zattoni, Edoardo Mezzano, FAbio Cianciana, Egil Gjelland, Giorgio Di Centa, Christian Favre, Simone Biondini, Luca D’Incau, Matti Nicase e Rayan Chapellu, e dal fisioterapista Mirco Consolati.

Fanno parte dell’elenco dei convocati sei donne ed altrettanti uomini, ovvero Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Fabiana Carpella, Martina Trabucchi, Samuela Comola, Michela Carrara, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz, Nicola Romanini, Elia Zeni e Cristoph Pircher.

La Squadra B e la Squadra Junior saranno invece al lavoro in Val Martello (Bolzano) da giovedì 5 a domenica 15 novembre. Nella Squadra B sono convocati 7 azzurri, ovvero Patrick Braunhofer, Nicolò Betemps, Marco Barale, Davide Compagnoni, Ilaria Scattolo, Linda Zingerle e Birgit Schölzhorn.

La Squadra Junior, invece, sarà composta da dieci atleti, ovvero Nayeli Mariotti Cavagnet, Carlotta Gautero, Matilde Giordano, Gaia Gondolo, Manuel Contoz, Simone Motta, Jonas Tscholl, Hannes Bacher, Andreas Braunhofer e Julian Huber.