Quando manca ormai meno di una settimana alla chiusura del conto alla rovescia, la FISI ha ufficializzato le convocazioni per la tappa inaugurale della Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027. Appuntamento a Kontiolahti, in Finlandia, da giovedì 26 a domenica 29 novembre per il primo atto stagionale del circuito maggiore che proporrà un’Individuale, le staffette miste ed infine una Sprint.

Il direttore tecnico azzurro Klaus Höllrigl ha convocato un gruppo di dodici atleti (sei donne e sei uomini) per la trasferta finnica, ripartendo dalle punte di diamante Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel che verranno affiancati da un mix tra giovani emergenti ed elementi più esperti. L’inverno 2026-2027 aprirà il nuovo quadriennio olimpico in assenza di Dorothea Wierer, che ha messo fine alla sua carriera in occasione dei Giochi di Milano Cortina 2026.

In campo femminile sono state selezionate Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Martina Trabucchi e la debuttante Fabiana Carpella, che si è meritata un pettorale grazie alle ottime prestazioni sugli sci evidenziate nelle gare pre-stagionali in Scandinavia. Al maschile vedremo in azione Tommaso Giacomel Lukas Hofer, Didier Bionaz, Nicola Romanin, Elia Zeni e Christoph Pircher.

Dal 26 novembre al 3 dicembre si svolgerà inoltre un nuovo raduno di preparazione della squadra junior in Val Martello con Carlotta Gautero, Gaia Gondolo, Manuel Contoz, Simone Motta, Julian Huber, Andreas Braunhofer, Jonas Tscholl e Davide Compagnoni che verranno seguiti dai tecnici Mirco Romanin, Luca Ghiglione, Simon Leitgeb, Dominik Windisch, Andrea Bompard e Gabriele Giambastiani.