La prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon, in corso a Kontiolahti, in Finlandia, nella 10 km sprint maschile vede il successo del transalpino Eric Perrot. In casa Italia finisce poco al di fuori della top ten Tommaso Giacomel, 14°.

Successo del transalpino Eric Perrot, perfetto al tiro, che si impone nettamente in 23’15″6, davanti allo statunitense Campbell Wright, che a causa di un errore in piedi termina secondo a 26″8, ma conserva la testa della classifica generale. Completa il podio lo svedese Sebastian Samuelsson, con 10/10 al poligono, terzo a 29″6.

Seguono due tedeschi, a loro volta senza errori al tiro: quarto Philipp Nawrath a 31″4, quinto Justus Strelow a 34″8. Sesta piazza per il norvegese Johan-Olav Smoerdal Botn, che paga due errori nella seconda serie e finisce a 35″9, appena davanti al transalpino Gaetan Paturel, settimo a 36″4 senza errori al tiro.

Il migliore degli azzurri è Tommaso Giacomel, 14° con due errori in piedi, a 1’08″4, mentre è ottimo 20° Christoph Pircher, che manca un bersaglio in piedi e termina a 1’18″3, invece Elia Zeni chiude con un errore nella prima serie ed è 24° a 1’27″3. A punti anche Nicola Romanin, 31° con un bersaglio mancato in piedi a 1’40″1, mentre non ce la fanno Didier Bionaz, 43° con tre errori a 2’03″0, e Lukas Hofer, 79° con 6/10 al poligono a 3’20″4.