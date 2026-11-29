Si chiude a Kontiolahti, in Finlandia, la tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon: la 7.5 km sprint femminile viene vinta dalla svedese Elvira Oeberg, che aveva già vinto l’individuale e che quindi resta in testa a punteggio pieno in testa alla classifica. In casa Italia splendido nono posto per Fabiana Carpella, che era già andata a punti nella 15 km, mentre Lisa Vittozzi chiude 14ma.

Vittoria della svedese Elvira Oeberg, che nonostante un errore in piedi si impone con il crono di 21’05″6, andando a precedere la transalpina Justine Braisaz-Bouchet, che invece manca un bersaglio a terra e chiude alla piazza d’onore a 1″5. Sale sul gradino più basso del podio la polacca Kamila Zuk, perfetta al poligono, terza a 6″4.

Distacchi tutti molto contenuti: quarto posto per la transalpina Oceane Michelon, senza errori, a 12″0, quinta posizione per la norvegese Marthe Krakstad Johansen, con 10/10 al tiro, a 12″6. Segue la svedese Ella Halvarsson, sesta a 16″1 con un errore nella serie in piedi, mentre si classifica settima la norvegese Karoline Offigstad Knotten, con un bersaglio mancato nel secondo poligono, a 23″2.

Ottava piazza per la francese Gilonne Guigonnat, con un errore a terra, a 23″3, ma è da sottolineare il grande nono posto di Fabiana Carpella, alla prima tappa in carriera in Coppa del Mondo, che non commette errori al tiro ed è nona a 27″2. Completa la top ten l’estone Tuuli Tomingas, con 10/10 al poligono, decima a 30″0.

In casa Italia vanno a punti anche Lisa Vittozzi, che commette un errore in piedi, 14ma a 40″2, e Martina Trabucchi, 27ma con 10/10 al tiro, a 1’00″7, mentre non ce la fanno Samuela Comola, 48ma con un bersaglio mancato nella seconda serie, a 1’33″0, Hannah Auchentaller, 57ma con un errore a terra, a 1’44″6, e Michela Carrara, 83ma con 5/10 al tiro, a 2’58″0.