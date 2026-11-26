Si è alzata ufficialmente oggi da Kontiolahti la Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027. La 20 km individuale maschile ha aperto la nuova stagione sulle nevi finlandesi regalando subito una grande sorpresa: a prendersi il primo successo dell’inverno – nonché la prima vittoria della carriera nel massimo circuito – è stato lo statunitense Campbell Wright (46:29.8), protagonista di una gara perfetta al poligono (20/20) e solidissima sugli sci.

L’unico successo di un atleta statunitense in una gara valida il massimo circuito internazionale risale al 16 febbraio 2017, quando Lowell Bailey vinse l’oro nella 20 km individuale ai Mondiali di Hochfilzen. Ironia della sorte, il medesimo format di gare.

La gara è vissuta a lungo sul braccio di ferro tra il 24enne americano e il norvegese Sturla Holm Lægreid. Dopo aver navigato entrambi senza errori per tre poligoni – separati da appena 3.1 secondi all’ingresso della terza serie e con lo svedese Brandt uscito di scena dopo un doppio errore in apertura del terzo tiro – il quarto giro ha segnato la svolta. Wright ha imposto un ritmo insostenibile sugli sci, guadagnando terreno sul rivale, per poi presentarsi all’ultima serie in piedi con la freddezza dei veterani: cinque bersagli coperti e ipoteca definitiva sul gradino più alto del podio. Lægreid, al contrario, ha pagato lo sforzo mancando un bersaglio nell’ultima sessione di tiro e dicendo addio ai sogni di vittoria.

Alle spalle dell’inarrivabile Wright si è accesa una battaglia sul filo dei decimi per le restanti posizioni del podio. Ad approfittare del passaggio a vuoto finale di Lægreid è stato il tedesco Justus Strelow (0+1+0+0) a 1’20″1, che ha difeso con i denti la seconda piazza chiudendo davanti a un Vetle Sjåstad Christiansen in rimonta (1+0+0+1) a 1’23″2.

Il norvegese, autore di un solo errore complessivo e di un ultimo giro all’arma bianca, ha scavalcato proprio negli ultimi 300 metri il connazionale Lægreid (4° a 1’25″3), prendendosi il terzo gradino del podio. Gara in salita invece per il detentore della Sfera di Cristallo Eric Perrot, frenato dagli errori (2+0+0+1) e undicesimo 2’37″0, così come per lo svedese Sebastian Samuelsson, affondato da tre bersagli mancati nella terza serie e 36° alla fine con 0+1+3+1 e un ritardo di 4’48″2.

In casa Italia il miglior risultato di giornata porta la firma di Lukas Hofer, che ha chiuso in nona posizione a 2:27.9 da Wright (cedendo di appena due decimi la volata virtuale per l’ottavo posto al francese Emilien Claude). Dopo un errore nella prima serie a terra, il veterano altoatesino ha inanellato due zeri consecutivi che lo avevano proiettato al sesto posto all’ingresso dell’ultimo poligono; proprio sull’ultimo bersaglio della gara è arrivato il secondo errore che gli ha precluso un piazzamento a ridosso del podio.

Gara a due facce per Tommaso Giacomel, ventiduesimo al traguardo (+3:43.5). Il trentino ha mostrato un’ottima condizione atletica firmando il sesto tempo assoluto sugli sci, ma ha compromesso il risultato al tiro con quattro penalità complessive (1+2+0+1), pagando soprattutto il doppio errore nella seconda serie.

Più attardati gli altri italiani al via: 48° Didier Bionaz (3+2+0+0) a 5’36″9, 58° Nicola Romanin (1+1+2+1) a 6’13″6, 60° Christoph Pircher (2+1+0+2) a 6’22″3 e 72° Elia Zeni (2+0+1+2) a 7’20″4.