Il Mondiale MotoGP 2026 ha già incoronato il suo campione, Marc Márquez, ma a Valencia resta ancora molto da decidere. L’ultimo appuntamento della stagione, in programma dal 27 al 29 novembre al Ricardo Tormo, rappresenta infatti un passaggio cruciale per Aprilia, che si presenta in Spagna con la possibilità di completare un’annata storica conquistando anche il titolo Costruttori. Dopo aver già festeggiato il primo Mondiale Team della propria storia nella classe regina, la Casa di Noale vuole chiudere il campionato confermando i progressi compiuti e consolidando il proprio ruolo di riferimento nella categoria.

A guidare le ambizioni del costruttore veneto sarà ancora una volta Marco Bezzecchi, reduce da uno dei fine settimana più brillanti della sua carriera. A Portimão il romagnolo non ha lasciato spazio agli avversari, conquistando la pole position con il nuovo record della pista in 1’37.201 e imponendosi sia nella Sprint sia nella gara della domenica. Un risultato ulteriormente impreziosito dal secondo posto di Jorge Martín e dal terzo di Raúl Fernández, che hanno regalato ad Aprilia una storica tripletta.

Il bottino portoghese ha avuto conseguenze importanti anche sulle classifiche iridate. Aprilia ha infatti superato Ducati nella graduatoria Costruttori, portandosi a quota 598 punti contro i 589 degli avversari. Parallelamente, si è accesa la sfida interna per il ruolo di vicecampione del mondo: Martín occupa attualmente la seconda posizione con 396 punti, appena due in più rispetto a Bezzecchi, salito a 394 dopo aver centrato la settima affermazione stagionale. Un successo che gli ha inoltre permesso di raggiungere Max Biaggi a quota 13 vittorie nella classe regina.

Valencia potrebbe dunque rappresentare il palcoscenico ideale per un’ulteriore conferma del momento di forma del numero 72. Un circuito sul quale il pilota italiano aveva già lasciato il segno nel 2025, conquistando pole position e vittoria, e dove cercherà di riproporre lo stesso livello di competitività mostrato in Portogallo. Le aspettative sono elevate, come emerge dalle sue parole in vista dell’ultimo Gran Premio dell’anno: “Non vedo l’ora di tornare a Valencia. Sarà importante cercare di fare un bel weekend e di continuare con il lavoro fatto a Portimão, per cercare di concludere al meglio questa stagione insieme alla squadra. Poi si inizierà un nuovo capitolo subito da martedì, con la nuova Aprilia RS-GP27, quindi sono molto motivato per quello che ci aspetta“.

La priorità sarà mettere definitivamente al sicuro il Mondiale Costruttori, un traguardo senza precedenti per il marchio italiano in MotoGP. La situazione di classifica offre alla formazione diretta da Massimo Rivola un margine importante: due secondi posti complessivi, tra Sprint e gara lunga, sarebbero sufficienti per assicurarsi matematicamente il titolo, a prescindere dai risultati ottenuti da Ducati.

Valencia sarà però soltanto il primo passaggio di una settimana particolarmente significativa per il futuro della Casa di Noale. Martedì 1° dicembre, infatti, il paddock tornerà in pista per la prima sessione di test ufficiali in preparazione al 2027, stagione che segnerà una profonda trasformazione tecnica della MotoGP. Sarà proprio Bezzecchi ad avere il compito di portare al debutto la nuova Aprilia RS-GP27, aprendo un capitolo inedito del progetto. Prima, però, ci sarà da completare nel migliore dei modi un 2026 che ha già regalato alla squadra risultati storici.