Bertolucci promuove la scelta di Sinner: “Norman la scelta giusta per tre motivi”

A Sky Sport l’ex tennista Paolo Bertolucci ha commentato le fresche novità per Jannik Sinner, che nella giornata di ieri ha annunciato sia la conclusione a fine novembre della collaborazione con Darren Cahill, sia l’inizio dell’avventura con lo svedese Magnus Norman, che diventerà l’allenatore del numero 2 ATP a partire da inizio dicembre.

Paolo Bertolucci condivide la scelta di Sinner: “Magnus Norman è il profilo giusto per la famiglia Sinner, per come si comporta dentro e fuori dal campo. Uomo di basso profilo, un grande lavoratore e una persona seria. Credo che sia il naturale passaggio di testimone tra Cahill e lui. Difficilmente Sinner avrebbe potuto fare una scelta migliore“.

Il sodalizio è stato soltanto rinviato di qualche stagione: “Già quattro anni fa lui e Cahill erano i due papabili sulla panchina di Sinner poi ha scelto Cahill, anche perché forse Norman era impegnato con Wawrinka. Adesso c’è il passaggio di consegne tra i due, credo che che lo stesso australiano abbia indicato lo svedese per proseguire il suo lavoro“.