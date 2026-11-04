Berrettini-Humbert oggi in tv, ATP Parigi 2026: orario, programma, streaming

Continuare la corsa per chiudere al meglio la propria stagione, regalarsi un potenziale dream match contro Carlos Alcaraz e mantenere alta la tensione in vista di un’eventuale chiamata per la Davis se la situazione lo dovesse richiedere. Nel secondo turno del torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, Matteo Berrettini incrocia sulla propria strada il francese Ugo Humbert. Il match concluderà il programma sul Court 1 e inizierà al termine del confronto Nuno Borges-Khachanov, la cui partenza è prevista non prima delle 15:30.

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HUMBERT (5° MATCH DALLE 11.00)

Il tennista italiano, all’esordio nel torneo, ha superato in tre set l’americano Brandon Nakashima, testa di serie numero quattordici, al quale ha annullato due match point nel folle tie-break del terzo set. Chi vince stacca il pass per gli ottavi di finale contro il vincente della sfida Alcaraz-Michelsen.

Al debutto nel torneo Ugo Humbert ha battuto in tre set, dopo una sfida molto combattuta, l’olandese Botic van de Zandschulp. L’azzurro conduce 3-1 nel bilancio dei confronti diretti, anche se il transalpino ha vinto l’ultimo negli ottavi di Stoccolma 2025.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Humbert, secondo turno del torneo ATP di Parigi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canali da definire). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO BERRETTINI-HUMBERT ATP PARIGI 2026

Mercoledì 4 novembre

Court 1 – Inizio alle ore 11.00

Bellucci (ITA) [Q] vs A. Rinderknech (FRA)

A seguire

Van Assche (FRA) vs L. Tien (USA) [15]

A seguire

Buse (PER) vs D. Medvedev [4]

A seguire, ma non prima delle 15.30

Borges (POR) [LL] vs K. Khachanov

A seguire

Matteo Berrettini (ITA) vs Ugo Humbert (FRA) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA BERRETTINI-HUMBERT ATP PARIGI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.