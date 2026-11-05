Berrettini-Alcaraz oggi in tv, ATP Parigi 2026: orario, canale, streaming

Matteo Berrettini ha inanellato un paio di belle vittorie contro lo statunitense Brandon Nakashima (numero 14 del seeding) e il francese Ugo Humbert, meritandosi la qualificazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista italiano sembra essere in buona forma e ora vuole sognare in grande sul cemento indoor della capitale francese, dove sarà ora atteso da una sfida davvero da brividi.

Il romano se la dovrà vedere contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha esordito in terra transalpina con un agevole successo sullo statunitense Alex Michelsen e che domenica ha trionfato nel torneo ATP 500 di Vienna. Il compito sarà decisamente improbo per il nostro portacolori, che proverà a giocarsela alla pari con il fuoriclasse spagnolo e che inseguirà quello che sarebbe un colpaccio ad effetto.

L’appuntamento è per oggi, giovedì 5 novembre: sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 19.00. In precedenza si disputeranno Paul-Halys, Shelton-Rinderknech, Musetti-Van Assche, poi toccherà al nostro portacolori fronteggiare il campione in carica degli Australian Open.

Matteo Berrettini scenderà in campo da numero 43 del ranking ATP e se la dovrà vedere contro il numero 3 del mondo, contro cui è sotto per 3-1 nei precedenti (l’ultimo incrocio risale al 2023). In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra lo statunitense Taylor Fritz e il francese Arthur Fils.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettin-Alcaraz, ottavo di finale del Masters 1000 di Parigi. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-ALCARAZ OGGI

Giovedì 5 novembre

Quarto match a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 19.00 Matteo Berrettini vs Carlos Alcaraz – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Paul-Halys, Shelton-Rinderknech, Musetti-Van Assche. A seguire, e non prima delle ore 19.00, toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-ALCARAZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.