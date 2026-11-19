Vincere per risalire la china. Oggi, giovedì 19 novembre, andrà in scena all’Estádio da Tapadinha Benfica-Roma, incontro valido per la quinta giornata del girone unico della Champions League 2026-2027 di calcio femminile (calcio d’inizio ore 21:00). Un match quasi da dentro-fuori per le giallorosse, chiamate al secondo successo consecutivo per raddrizzare una classifica complessa e sperare nella qualificazione.

In questo momento infatti le ragazze allenate da Gianpiero Piovani gravitano nella parte medio bassa, maturata dopo Il pareggio inaugurale contro il Leuven, le due sconfitte di fila rimedite contro le corazzate Barcellona e Chelsea e la vittoria ottenuta contro il Servette. Leggermente diverso il cammino delle lusitane, attualmente a quota sei con due vittorie (Juventus e Austria Vienna) e due K.O (Bayern e Arsenal).

La formazione capitolina è quindi chiamata ad un impegno degno della propria rosa e del percorso intrapreso nel massimo Campionato italiano, dove naviga a punteggio pieno venendo a capo anche da situazioni molto complicate, vedi la sfida pazza vinta contro il Parma con il punteggio di 5-6. Dall’altro lato le portoghesi, con una situazione in classifica insidiosa, faranno la propria parte, cercando di vincere la seconda partita contro una squadra italiana in questa competizione. Occhio alle assenze, in particolare quella di Greggi, infortunatasi proprio lo scorse weekend con le ducali.

La partita tra Benfica e Roma, valida per la quinta giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena mercoledì 18 novembre (ore 21:00). Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Giovedì 18 novembre

21:00 Benfica vs Roma all’Estádio da Tapadinha

PROGRAMMA BENFICA-LISBONA LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport