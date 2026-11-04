Benedetto Vigna si congratula con Kimi Antonelli e aggiunge: “La Ferrari corre per vincere”. Nessun cenno su Leclerc-Hamilton a Città del Messico

Nel corso della conference call dedicata ai conti del terzo trimestre 2026, Benedetto Vigna ha riservato alla F1 solo qualche passaggio, senza mai citare le tensioni emerse in Messico tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quanto accaduto tra i due piloti della Rossa nel corso del primo giro a Città del Messico non è stato minimamente affrontato dall’amministratore delegato di Maranello, che ha però consegnato due messaggi precisi.

Il primo è il tributo doveroso ad Andrea Kimi Antonelli, nuovo campione del mondo con la Mercedes, che ha riportato il titolo piloti in Italia a 73 anni di distanza dall’ultima volta, quella di Alberto Ascari. Il secondo è l’obiettivo della Ferrari: vincere, guardando al 2027 con ambizione e provando intanto a conquistare le piazze d’onore, sia tra i piloti sia tra i costruttori, in questo finale di stagione.

Queste le parole di Vigna: “Passiamo ora alle gare. Domenica scorsa, in Messico, si è verificato un momento storico per la F1 e per l’automobilismo italiano, e vorrei cogliere l’occasione per congratularmi con Kimi Antonelli per aver conquistato il titolo mondiale. La competizione è ciò che ci spinge avanti. Alza l’asticella, alimenta la nostra determinazione e ci ricorda ogni giorno perché la Ferrari corre. Per vincere. Rimaniamo pienamente concentrati sulla Formula 1 e sul Campionato Mondiale Endurance, spingendo al massimo fino alla fine della stagione, mentre lavoriamo già senza sosta in vista del prossimo anno“.

Come spesso accade in appuntamenti di questo tipo, rivolti a giornalisti e analisti finanziari, i commenti sull’attualità sportiva si limitano a considerazioni generali, lontane dai temi legati alla gestione dei piloti.

Con il titolo piloti assegnato ad Antonelli e la Mercedes ormai a un passo da quello costruttori, alla Ferrari restano quattro gare per ottenere entrambi i secondi posti. Tra i piloti la piazza d’onore è al momento di Max Verstappen, che precede di 2 punti Hamilton e di 16 Leclerc. Più solida la situazione nel Mondiale costruttori, dove la Ferrari è saldamente seconda, con 122 punti di margine sulla Red Bull e 139 sulla McLaren.