Nuoto, risultati batterie Assoluti di Riccione: Benedetta Pilato mette le cose in chiaro, sorpresa Mancini

Si è chiusa la prima sessione mattutina di batterie dei campionati italiani di nuoto in vasca corta 2026. Nella piscina da 25 metri di Riccione, a partire dalle 18:00, si assegneranno i primi titoli nazionali. In palio ci sono anche i pass per i Mondiali in vasca corta di Pechino, in programma dal 1° al 6 dicembre.

Il piatto forte della mattinata romagnola sono stati i 100 rana, maschili e femminili. Benedetta Pilato, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo sono già qualificati di diritto per Pechino grazie ai risultati ottenuti agli Europei 2026 in vasca lunga a Parigi: per loro la gara è dunque un banco di prova.

Pilato ha voluto mettere subito le cose in chiaro, dominando le batterie in 1’04″38. Alle sue spalle si sono classificate Sara Franceschi (1’05″01) e Francesca Zucca (1’06″27). Resta da capire se la pugliese riuscirà in finale a scendere sotto l’1’04” e magari ad avvicinarsi al proprio record italiano di 1’03″55, risalente al 15 novembre 2020.

Tra gli uomini, Cerasuolo e Martinenghi hanno fatto il loro senza strafare, chiudendo rispettivamente con il secondo e il terzo tempo (57″86 e 57″91). La sorpresa è stata Gabriele Mancini, che con un ottimo 57″00 ha firmato il miglior crono e si candida a terzo incomodo nella finale di questa sera.

Nei 200 stile libero donne, Simona Quadarella ha centrato con autorevolezza l’accesso alla finale A, con il sesto tempo. La migliore è stata Giulia D’Innocenzo in 1’56″46, mentre a chiudere il lotto delle finaliste è Alessandra Mao in 1’57″82. Per la veneta, classe 2011, la finale sarà un’occasione per cercare di salire di colpi in una specialità non semplice da interpretare, in una fase peraltro delicata della sua crescita fisica.

Nei 100 dorso maschili, orfani di Thomas Ceccon, il miglior tempo è stato a sorpresa di Gianluca Andolfi, che in 51″15 ha preceduto Lorenzo Mora (51″19), Michele Lamberti e Daniele Del Signore (entrambi 51″36). Nei 50 dorso femminili, senza la fuoriclasse Sara Curtis, impegnata nelle gare dei college americani, Chiara Lamanna ha timbrato il miglior tempo in 27″18.

Nei 400 stile libero maschili, complice l’assenza di Marco De Tullio e di Filippo Bertoni (anch’egli impegnato Oltreoceano), Davide Della Costa ha firmato la miglior prestazione del mattino in 3’43″13, davanti a Lorenzo Galossi (3’45″95) e Andrea Conforto (3’47″63).

Nei 100 farfalla maschili ha vinto la sua batteria Simone Stefanì in 50″12, precedendo Andrea Camozzi (50″34) ed Edoardo Valsecchi (50″73). Nei 50 farfalla femminili Elena Capretta ha messo il proprio sigillo in 25″59, unica a scendere sotto i 26″. Si preannuncia invece una dura battaglia nei 50 stile libero maschili, dove Leonardo Deplano (21″17) cercherà di difendere il ruolo di favorito.

In chiusura di programma, nei 100 misti i migliori tempi sono stati di Jacopo Barbotti (53″52) tra gli uomini e di Costanza Cocconcelli (59″27) tra le donne.