Ben James irrompe al comando del WWT Championship a metà gara

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Siamo infatti giunti al termine della seconda giornata del WWT Championship (montepremi 6 milioni di dollari). L’evento nato nel 2007 come primo torneo del PGA in Messico, è divenuto ormai una realtà del segmento autunnale della stagione ed attrae ogni anno un field di tutto rispetto. Dopo 36 buche guida la classifica Ben James. L’americano piazza un round da -8 (64 colpi) bogey free issandosi ad un complessivo -15 (129 colpi).

Il battistrada vanta una lunghezza di margine sul connazionale Peter Malnati, seguito a -12 dallo statunitense Zac Blair. -11 e quarta posizione per il tedesco Stephan Jaeger e per l’americano Denny McCarthy, che precedono un gruppone in sesta piazza che chiude la top ten di una classifica cortissima. Sono infatti ben 94 i golfisti che al momento vantano score al disotto del par, ed alcuni dei quali devono terminare la seconda tornata dopo il sopraggiungere dell’oscurità.

Sul percorso par 72 dell’El Cardonal di Los Cabos (Baja California Sur, Messico) chiudono la top ten in sesta posizione con il punteggio di -10 il canadese Sudarshan Yellamaraju, il danese Rasmus Neergaard-Petersen, il giapponese Hirata Kensei, e gli americani Zachary Bauchou, Blades Brown, Austin Eckroat, Ryan Gerard, Lucas Glover, Ben Kohles e Keith Mitchell. Al sedicesimo posto con lo score di -9 troviamo infine il francese Mathieu Pavon, il messicano Alvaro Ortiz, il canadese Ben Silverman e gli statunitensi Chris Kirk, Beau Hossler, David Ford e Paul Peterson.

Risale qualche posizione Ben Griffin, che resta comunque distante dalle zone nobili della classifica. Il vincitore della passata edizione del WTT Championship staziona al 36° posto a quota -7. Nel pomeriggio italiano spazio alle ultime buche del secondo round che decreteranno il taglio ufficiale, e via immediato alla terza tornata.