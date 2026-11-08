Ben James conferma la sua leadership al WWT Championship di Los Cabos dopo tre giri

All’El Cardonal at Diamante di Los Cabos, in Messico, dove è di scena il World Wide Technology Championship, si è chiuso il terzo giro. A tenersi la vetta è Ben James, un’ottima carriera da amateur (dove è stato numero 2 dietro Jackson Koivun nel ranking mondiale), ma ancora qualcosa da dover dire sul PGA Tour. Per lui -6 di giornata e -21 totale con il 66 del moving day.

Seconda posizione da solo a -17 per Ryan Gerard, che comunque recupera un colpo rispetto al leader, al pari di Chris Kirk, che si issa fino in terza posizione a -16 in coppia con Denny McCarthy.

Decisamente più ampio il gruppo dei quinti, con i primi non americani a comparire a -15 al fianco di Paul Peterson e Keith Mitchell: il messicano Alvaro Ortiz e il giapponese Kensei Hirata. Solo USA, invece, al nono posto, con David Ford, Blades Brown, Zach Bauchou e uno straordinario Michael Kim che grazie al suo -9 recupera 53 posizioni e sale a -14 con i compagni di viaggio.

La vera notizia del giorno è però Peter Malnati che, secondo ieri, incappa in una giornata no, da 73, e saluta ogni chance di vittoria scendendo nel gruppo al 13° posto con lo score di -13. Resta miglior amateur per ampio distacco Jay Leng, che fa parte del gruppo dei diciottesimi a -12.