Belgio-Italia oggi, Qualificazioni Europei pallamano 2028: orario, tv, programma, streaming

Dopo aver avuto la meglio sulla Slovacchia, in un faccia a faccia tiratissimo risoltosi per 34-32 al Pala San Giacomo di Conversano (Bari), l’Italia della pallamano è pronta a tornare in scena per le qualificazioni agli Europei 2028 sfidando il Belgio.

In questo sabato 7 novembre, dalle ore 20.10 ad Hasselt, gli uomini di Bob Hanning andranno a sostenere una gara valida per la seconda giornata del Gruppo 7 (che comprende anche la Germania, con i teutonici capaci di battere proprio i belgi per 42-32 a Berlingo).

Vincere, per Panitti (portiere straordinario nel duello risolto nei minuti finali contro la Slovacchia) e compagni, sarebbe di fondamentale importanza: non solo per salire a 4 punti e mettere una seria ipoteca verso la qualificazione alla kermesse continentale, ma anche per ottenere un boost verso gli imminenti Mondiali 2027.

La partita fra Belgio e Italia, valida per la seconda giornata del Gruppo 7 delle qualificazioni agli Europei 2028 di pallamano, inizierà alle ore 20.10 ad Hasselt. La sfida sarà visibile in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Max e in streaming gratuito il canale Youtube di Sky Sport e in abbonamento sulle piattaforme NOW e Sky Go. OA Sport, inoltre, vi offrirà la Diretta LIVE testuale dell’evento per non perdervi neppure un gol del duello.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI PALLAMANO OGGI

Sabato 7 novembre



Ore 20.10 Belgio vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA BELGIO-SLOVACCHIA QUALIFICAZIONI EUROPEI PALLAMANO 2028: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max

Diretta streaming: Youtube Sky Sport (Gratis), SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport