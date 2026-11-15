Belgio-Italia oggi, Nations League calcio: orario, tv, streaming, probabili formazioni

Tutto pronto allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles per Belgio-Italia, sfida valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo 1 di Lega A della Nations League 2026-2027. Il calcio d’inizio è fissato per oggi, domenica 15 novembre, alle ore 20:45, in un confronto diretto che mette in palio l’accesso ai quarti di finale della competizione.

La classifica del girone rende la serata ad altissima tensione. L’Italia guida il raggruppamento a quota 10 punti insieme alla Francia, forte di una migliore differenza reti generale dopo il successo ottenuto a San Siro contro i transalpini. Alle spalle della coppia di testa insegue proprio il Belgio con 9 punti, mentre la Turchia chiude a quota zero. Per la Nazionale guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini i calcoli sono chiari: con una vittoria o un pareggio gli azzurri conquisterebbero matematicamente la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Una sconfitta, invece, permetterebbe ai Diavoli Rossi di operare il sorpasso e condannerebbe l’Italia all’eliminazione, salvo un clamoroso passo falso casalingo della Francia contro la Turchia.

C’è anche voglia di riscatto nel ritiro tricolore dopo il precedente dell’andata. Nella gara inaugurale giocata lo scorso 25 settembre all’Olimpico di Roma, il Belgio riuscì infatti a imporsi per 2-0 grazie alle reti di Mika Godts e Dodi Lukébakio. Stavolta l’Italia arriva all’appuntamento con maggiore solidità e consapevolezza, pronta a giocarsi le proprie carte in trasferta davanti al pubblico belga.

Sul fronte delle probabili formazioni, il Belgio di Mark van Bommel dovrebbe confermare il consueto assetto offensivo puntando sulla qualità tra le linee e sulla velocità degli esterni d’attacco. In casa Italia, Mancini sembra orientato a dare un seguito al 4-3-3 con Donnarumma tra i pali e una linea difensiva dove resta aperto il ballottaggio sulla corsia destra tra Palestra e Kayode. A centrocampo spazio a qualità e dinamismo per reggere l’urto dei padroni di casa, mentre in avanti il tridente dovrebbe vedere Pio Esposito riferimento centrale supportato da Vergara e da un Dimarco schierato ancora una volta in posizione avanzata.

La sfida di Bruxelles tra Belgio e Italia sarà visibile gratuitamente per tutti i tifosi italiani grazie alla copertura del servizio pubblico. Su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre); in streaming su RaiPlay, fruibile gratuitamente via browser da PC e Mac oppure scaricando l’applicazione ufficiale su smartphone, tablet e Smart TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BELGIO-ITALIA NATIONS LEAGUE 2026 OGGI

Domenica 15 novembre

Ore 20:45 Belgio vs Italia allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles – Diretta tv su Rai 1 HD.

PROGRAMMA BELGIO-ITALIA NATIONS LEAGUE 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO-ITALIA NATIONS LEAGUE 2026

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct. van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; Vergara, P. Esposito, Dimarco. Ct. Mancini.