Dura polemica Becker-Zverev: “Non si fa amare dai tedeschi”; “Dice sciocchezze, come sempre”

Il numero 1 del mondo sembra non trovare pace. Alexander Zverev continua ad affrontare critiche di ogni genere su una vasta gamma di argomenti, ma uno dei più surreali e feroci è arrivato dal suo connazionale Boris Becker. La polemica tra i due è diventata rovente nelle ultime ore. Becker, che critica aspramente il connazionale imputandogli la mancanza di apertura verso l’esterno e lo accusa di non prendere posizione sulla guerra in Ucraina, spiegando così la sua scarsa popolarità in Germania. Queste accuse sono state mosse in un’intervista a Spiegel, che Zverev ha smentito a Parigi.

Sulle critiche alle interviste in tedesco: “Spesso trovo che Zverev sia piuttosto brusco e sbrigativo nelle interviste in tedesco. Non è esattamente amichevole con i giornalisti. Nelle interviste in tedesco tende ad essere piuttosto asciutto e conciso, e non si dimostra particolarmente cordiale nemmeno con i giornalisti. Tuttavia, quando parla in inglese, è molto più simpatico; ha fascino, senso dell’umorismo e sa ridere di se stesso.”

Sulla necessità di aprirsi maggiormente di Zverev: “Nella vita privata, ho conosciuto un Sascha affascinante e amante del divertimento. Penso che dovrebbe aprirsi di più e lasciare che le persone lo conoscano. Se vuole essere più rispettato, e persino amato, soprattutto nel suo paese, deve impegnarsi. Come giocatore, hai bisogno del pubblico dalla tua parte. Nel quinto set, vuoi che la gente ti incoraggi, ti sostenga e non il tuo avversario. E questo succede quando ti apprezzano e vogliono che tu vinca. Nelle ultime tre finali del Grande Slam di Zverev, ho avuto la sensazione che la maggior parte del pubblico tifasse per il suo avversario. Con Sascha, non sembra sempre che cerchi questo tipo di supporto.”

Sulle origini russe della famiglia di Zverev e la scelta di non commentare la guerra in Ucraina: “I suoi genitori sono russi e lui parla russo con la sua squadra durante le partite. Inoltre, non commenta pubblicamente la guerra in Ucraina, cosa che personalmente posso capire, ma che chiaramente non lo aiuta a conquistare il pubblico tedesco”.

Il numero uno del mondo ha risposto in maniera infastidita alle critiche del connazionale: “Penso che stia dicendo un sacco di sciocchezze, come sempre. Non so cosa gli stia succedendo in questo momento, ma ho la sensazione che debba commentare tutto quello che faccio. Credo che stia cercando qualsiasi pretesto per sminuirmi. Può farlo; è una sua scelta. Trovo strano che pensi che io debba esprimere le mie opinioni politiche, qualunque sia il motivo. Ho un’opinione molto chiara in merito. Nessuno me l’ha mai chiesto. Non pubblicherò commenti su Instagram. Non è nel mio stile; non l’ho mai fatto e non lo farò mai”.

Sul rapporto con il pubblico e la manifestazione di sostegno nei suoi confronti: “A Parigi ho avuto la sensazione che il 70% delle persone fosse con me. A Wimbledon ho giocato contro Jannik Sinner e il sostegno era più o meno diviso a metà. Solo a New York, naturalmente, i tifosi hanno sostenuto in modo schiacciante l’americano Ben Shelton”.