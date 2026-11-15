Bastoni non è squalificato e giocherà con il Belgio: la FIGC ha chiarito l’equivoco

A meno di due mesi dalla brutta sconfitta rimediata all’Olimpico di Roma, l’Italia ritrova il Belgio stasera allo stadio Re Baldovino di Bruxelles in occasione dell’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2026-2027 di calcio maschile. Il CT azzurro Roberto Mancini deve fare i conti con alcune assenze rispetto alla vittoria di pochi giorni fa sulla Francia, mentre ci sarà regolarmente Alessandro Bastoni.

Il difensore dell’Inter potrà scendere in campo contro i Diavoli Rossi nello scontro diretto decisivo per il passaggio del turno, avendo scongiurato lo spauracchio della squalifica durante la partita precedente. In realtà per alcune ore la presenza di Bastoni in Belgio è stata messa in discussione da quello che si è rivelato poi un semplice errore della grafica televisiva.

Nel corso di Italia-Francia, andata in scena tre giorni fa a Milano, un cartellino giallo sventolato dall’arbitro Kovacs nei confronti di Davide Frattesi è stato infatti assegnato per errore dalla grafica al difensore nerazzurro, che era diffidato e sarebbe stato quindi squalificato per il match successivo di Bruxelles. La FIGC ha chiarito l’equivoco, confermando la disponibilità del 27enne nativo di Casalmaggiore nella trasferta belga.