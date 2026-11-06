Basket, Virtus Bologna ancora ko in Eurolega. Dubai trascinato dall’ex Shengelia

Prosegue il momento negativo delle squadre italiane in Eurolega. Dopo l’ennesimo ko dell’Olimpia Milano, arriva anche quello della Virtus Costa Bologna, il quarto consecutivo, che ha ceduto in casa contro Dubai per 93-75, vedendo allontanare ancora di più la zona playoff ed entrando in un periodo di piccola crisi se si somma anche la sconfitta in campionato contro Trieste.

Alla Virtus non è bastata l’ottima prestazione di Aliou Diarra, che ha messo a referto 19 punti in 19 minuti di gioco. Buona anche la prova di Wendell Moore, autore di 15 punti. Per Dubai i migliori sono Mfiondou Kabengele e Mckinley Wright con 16 punti, ma decisivo è anche l’ex della serata Tornike Shengelia, che ha messo a referto 14 punti.

Ottimo avvio di Dubai con il grande ex Shengelia che segna il canestro del +7 (4-11) verso la metà del primo quarto. La Virtus prova a reagire, ma Musa mette la tripla del +9. Bologna replica ancora con Frazier che infila la tripla del -2 (15-17), chiudendo comunque il primo quarto sotto solo di quattro punti (17-21).

Nel secondo quarto comincia meglio ancora Dubai, che arriva sulla doppia cifra di vantaggio con il canestro di Wright per il +11 (22-33). L’inerzia della partita è tutta dalla parte degli ospiti che trovano con Bacon il canestro del +17 (29-46). Si va all’intervallo con Dubai in vantaggio 48-34.

Al rientro dalla pausa lunga è Shengelia show, con il georgiano che piazza da solo un parziale di 7-0. Wendell Moore prova a scuotere la Virtus, ma è sempre uno scatenato Shengelia a riportare Dubai nuovamente sul +19 (43-62). La Virtus prova a reagire e arriva sul -11 con la tripla di Hackett, che infiamma il PalaDozza. Il finale di quarto, però, è tutto per Dubai, con Bacon e sempre Shengelia a firmare il +23 proprio sulla sirena (53-76).

La Virtus tira fuori comunque l’orgoglio, con il canestro di Edwards che vale anche il -12 (70-82). Bologna, però, non ha più la forza e alla fine deve arrendersi per 93-75, subendo cosi la quarta sconfitta consecutiva.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS COSTA BOLOGNA – DUBAI BASKETBALL 75-93 (17-21, 17-27, 19-28, 22-17)

Bologna: Bellp 2, Frazier 12, Carr 4, Kokila 3, Moore 15, Edwards 4, Alston Jr 2, Hackett 3, Ferrari, Diarra 19, Klintman 7, Diouf 4

Dubai: Okobo 10, Dangubic, Bacon 13, Blossomgame 9, Mintz 4, Prepelic, Musa 8, Kabengele 16, Diakite, Shengelia 14, Wright 16, Petrusev 3