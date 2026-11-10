Basket, Trento cede in casa contro il Tofas dell’ex Cancellieri. Quinta sconfitta in EuroCup

Si complica forse in maniera decisiva il cammino europeo della Dolomiti Energia Trento. Nella settima giornata di EuroCup, Trento subisce la quinta sconfitta, cedendo 96-86 contro i turchi del Tofas Bursa, allenati dall’ex Massimo Cancellieri, che lo scorso anno era proprio sulla panchina della Dolomiti. Un momento davvero negativo per la squadra trentina, che è alla sesta sconfitta nelle ultime sette partite, la quarta consecutiva, tra campionato e coppa.

A Trento non basta la doppia doppia di Isaiah Bigelow, che ha messo a referto 20 punti e 13 rimbalzi. In doppia cifra ha chiuso anche Charlie Brown Jr con 19 punti, mentre sono 9 i punti di Quincy Olivari, in una giornata no al tiro per l’americano. Il Tofas è stato trascinato, invece, da un Terrell Carter da 18 punti e 10 rimbalzi e anche dai 17 di Tre’Shawn Thurman.

Inizio di partita decisamente equilibrato ed infatti il tabellone dopo cinque minuti segna 13-12 in favore della Dolomiti. Un continuo botta e risposta, con Trento, però, che tenta un mini allungo sul +5 (22-17), ma alla fine chiude avanti di tre punti alla prima sirena (24-21). Si proseue sul filo dell’equilibrio anche nel secondo quarto e i turchi pareggiano a cinque minuti dall’intervallo (34-34). Trento torna avanti sul +5 con Charlie Brown, ma il Tofas torna nuovamente a contatto. Dopo venti minuti si va negli spogliatoi in parità sul 44-44.

Dopo la pausa lunga il match riprende con un 5-0 dei turchi, ma alla fine il copione è lo stesso dei primi due quarti. Si continua sul filo dell’equilibrio e si va avanti con continui cambi nel vantaggio, fino alla tripla di Postel, che dà il +1 al Tofas quando si entra negli ultimi dieci minuti (66-67). Purtroppo Trento comincia male l’ultimo quarto e Thurman porta i turchi avanti sul +8 (71-79). I turchi raggiungono la doppia cifra di vantaggio e da quel momento la Dolomiti non riesce più a reagire. Il Tofas vince 96-86 e la strada europea per Trento si complica sempre di più.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – TOFAS BURSA 86-96 (24-21, 20-23, 22-23, 20-29)

Trento: D. Brown 8, C. Brown 19, Bertini 6, Niang 6, Olivari 9, Forray, Cattapan, Bayo, Mawugbe 6, Bigelow 20, Bayehe 7, Medina Bouza 5

Tofas: Carter 18, Kabaca 9, Mcneace, Nutall 5, Thurman 17, Rubstavicius, Postel 7, Serbest, Jones 11, Reynolds 16, Brown 13, Apaydin