Basket: Tortona richiama Christian Vital per riemergere dalle difficoltà in Serie A

Tortona riabbraccia Christian Vital. La Bertram, in seria difficoltà in campionato (1 vittoria e 5 sconfitte, 14° posto), ma in piena lotta per il passaggio del turno in EuroCup (3 vittorie e 3 sconfitte, gruppo 3°-5° posto), ritrova uno degliuomini che l’aveva fatta sognare nella scorsa stagione al ritmo di 18.2 punti a partita, che gli erano valsi il secondo posto nella classifica dei migliori realizzatore.

Vital, 29 anni, ha commentato così il suo ritorno al Derthona Basket: “Sono grato e motivato per l’opportunità di continuare a crescere insieme al Derthona. Le nostre esperienze, le lezioni imparate e i momenti vissuti parlano da soli. L’intera dirigenza ha accolto con favore l’idea di un “ritorno” e, non appena ho iniziato a ripensare a come si è conclusa la scorsa stagione, ho capito che ci eravamo guadagnati un’altra possibilità di lottare per vincere. La Eurocup sarà una nuova esperienza per me, ma so che i compagni di squadra mi aiuteranno ad adattarmi. Durante tutta la scorsa stagione è stato chiaro per la nostra organizzazione quale immagine volessimo dare di noi e quali fossero gli obiettivi per i quali stavamo lavorando. Direi che ora tutto è ancora più chiaro e che questi obiettivi sono ancora in linea con i miei“.

Per Vital, due stagioni a Tortona prima di questo ritorno, c’era stata una breve parentesi ai Zhejiang Golden Bulls, in Cina, dove ha avuto come compagni tra gli altri il lettone Arturs Zagars. Per lui una media di 11.4 punti nel periodo trascorso nel secondo Paese più popoloso al mondo.

Sempre dal sito della società, il presidente Marco Picchi ha svelato qualcosa in termini di dettagli dell’operazione, rivelata al pubblico attraverso una trama social scacchistica con tanto di Cavallo bianco contro due pedoni uniti neri: “Al di là delle nostre difficoltà attuali, il mercato talvolta offre delle occasioni che bisogna saper cogliere. Vital al Derthona Basket non è un giocatore qualsiasi, il suo legame con il Club e con tutti i tifosi rappresenta un valore aggiunto che siamo felici di ritrovare al nostro fianco anche in questa stagione. È stata un’operazione rapidissima, finalizzata in poche ore dopo che Christian ha concluso la sua esperienza in Cina. È stata decisiva la volontà del ragazzo insieme al diretto intervento del dottor Gavio che ha voluto regalare a tutto il popolo bianconero la gioia di rivedere Vital con la canotta bianconera. Siamo veramente felici e non vediamo l’ora di rivederlo in campo“.