Basket, Tortona crolla nell’ultimo quarto e perde in EuroCup contro l’Hapoel Gerusalemme

La Bertram Tortona gioca alla pari per tre quarti con una delle migliori squadre dell’EuroCup, ma sul più bello crolla e alla fine perde davanti ai propri tifosi. Vince l’Hapoel Gerusalemme per 91-77, restando a punteggio pieno dopo sette giornate di coppa, mentre per la squadra piemontese si tratta della quarta sconfitta, ma il cammino per la qualificazione è ancora apertissimo.

A Tortona non bastano i 15 punti di Dante Maddox e Giordano Bortolani, mentre sono 8 i punti di Christian Vital nel suo ritorno in maglia Bertram. Dall’altra parte gli israeliani sono guidati da Kenny Lofton Jr (17 punti) e Shake Milton (14), ma anche dalla buona prestazione dell’ex Virtus Bologna, Devontae Cacok, che ha chiuso con 14 punti.

Inizio straordinario di Tortona, che nei primi tre minuti piazza un clamoroso 11-0. L’Hapoel, però, replica con un altro parziale di 10-0 che rimette in partita gli israeliani. Si prosegue poi punto a punto, chiudendo il primo quarto in parità sul 25-25. Nel secondo quarto l’equilibrio persiste, con l’Hapoel che arriva ad un massimo vantaggio di cinque punti (39-44). La reazione della Bertram arriva e all’intervallo è avanti 50-48 con l’ultimo canestro di Vital.

Dopo un avvio di terzo quarto sempre punto a punto, l’Hapoel riesce a costruire un mini parziale ed arriva sul +7 con la tripla di Levi (56-63). Tortona reagisce nuovamente e passa in vantaggio con Bortolani (66-65). Si entra negli ultimi dieci minuti con Hapoel avanti di un solo punto (68-69). Purtroppo Tortona comincia malissimo l’ultimo quarto, segnando solo tre punti in sette minuti. Dall’altra parte gli israeliani arrivano sulla doppia cifra di vantaggio (71-82) con Milton e Smith. Tortona non riesce più a reagire, con l’Hapoel che vince 91-77.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BERTRAM DERTHONA TORTONA – HAPOEL GERUSALEMME 77-91 (25-25, 25-23, 18-21, 9-22)

Tortona: Eboua 2, Vital 8, Hubb 12, Gorham 10, Pecchia 2, Alibegovic 2, Bortolani 15, Olejniczak 6, Maddox 15, Gazzotti, Jallow, Durham 5

Hapoel: Cacok 14, Lofton Jr 17, Smith 9, Brown 10, Milton 14, Miletic 2, Huber, Levy 11, Roddy 4, Chachashvili, Burg, Zoosman 10