Basket, successi casalinghi per Treviso e Napoli in Serie A. Derthona passa a Cantù

Si è conclusa poco fa la prima metà degli incontri della domenica validi per l’ottava giornata della Serie A basket 2026-2027. In attesa di Venezia, Milano e Bologna, le prime tre partite hanno già rilasciato i loro verdetti. Treviso si mantiene nelle zone alte battendo una Scafati in difficoltà mentre Napoli continua il suo fantastico avvio di stagione battendo al fotofinish anche Trieste. Serve invece un overtime a Derthona per sconfiggere in trasferta Cantù..

TREVISO-SCAFATI 91-81

I veneti segnano i primi quattro punti del match ma sono i campani a piazzare il primo allungo (+5). Russell mette a segno tre liberi e con Macura Treviso arriva al pareggio. I padroni di casa sorpassano con Cappelletti e grazie alla tripla di Russell volano sul virtuale +7. McGruder accorcia, Onyema rompe il digiuno ma Russell tiene avanti la Nutribullet. Scafati però rientra subito con le triple di Ngouama e McGruder ma Russell punisce ancora dall’arco per il +8. Gli ospiti si disuniscono nel finale e Treviso va a riposo avanti 45-36.

Nella ripresa Chapman firma il +10 ma i campani si rifanno sotto con Mascolo e Offurum (-3). I padroni di casa soffrono però nella parte finale del terzo quarto e Scafati si avvicina ancora. Macura e Cury riportano a 8 le lunghezze di vantaggio venete. Russell torna a segnare e Macura inchioda la schiacciata del +12. Gli ospiti segnano il -7 con Ngouama ma Chapman tiene avanti Treviso (+9) a 2′ dal termine. I campani non trovano i canestri per tenere aperte le speranze nei minuti finali. Vince Treviso 91-81.

Top scorer. TRE: Cappelletti 17, Chapman 14, Russell 19, Macura 19. SCA: Ngouama 16, Mascolo 15, Johnson 11, Offurum 10, Moore 8

BASKET NAPOLI-TRIESTE 90-89

Inizio molto equilibrato di partita con Napoli che viene subito avvicinata dai giuliani. Seljaas inizia a segnare e con Spissu i partenopei arrivano sul +5, prima della tripla avversaria firmata da McDermott. Trieste punisce ancora dall’arco con Galloway e Deangeli pareggi a quota 22. I partenopei però piazzano un nuovo allungo con Ramsey ma gli ospiti restano attaccati con Deangeli. McDermott piazza la tripla del pari e con Ross i triestini sorpassano. Nel finale di frazione Trieste scappa fino al +6 grazie a Candussi e Jones (45-51).

Napoli entra decisa nella ripresa e con Petruccelli si riporta sotto. Gli ospiti rispondono con la tripla di Galloway e quella di McDermott (+4). I partenopei vanno in difficoltà, i giuliani riescono a trovare con facilità il canestro ed è +10 ospite. Seljaas cerca di prendersi Napoli sulle spalle e con Spissu i padroni di casa si portano sul -6. Dowtin spara la tripla, McDermott risponde ma Caruso tiene a -8 Napoli. White tiene vive le speranze campane ed uno scatenato Dowtin segna il -3 a 2′ dalla fine. Trieste non sfrutta i liberi, Napoli si avvicina ancora e sorpassa con la tripla di Spissu. Galloway e Jones non trovano il canestro, vincono i partenopei in rimonta.

Top scorer: NAP: Spissu 16, Dowtin 15, White 14. TRI: Galloway 22, McDermott 20, Jones 16

CANTÙ-DERTHONA 92-106

Nei primi minuti del match sono i padroni di casa ad inseguire Tortona che si tiene avanti con Olejniczak e Gravett. Green si accende con cinque punti di fila ma Alibegovic e Bortolani contribuiscono al grande parziale ospite che vale il +12. Cantù risponde subito e con Grazulis, Gravett e Olisevicius si riportano a -2. Nel finale del primo tempo, però, è ancora Tortona a reagire ai tentativi di rimonta, riportandosi avanti di 9 dopo 20′.

All’inizio della ripresa a Green risponde Maddox ma Olisevicius segna da tre (-6). Green si mette in proprio, Derthona rallenta e Gravett segna il -2 lombardo. I piemontesi si riscattano subito con Alibegovic e ma è ancora Gravett a rispondere (-5). Parziale di 5-0 di Cantù e pareggio di Moretti. A Green risponde Hubb ma i padroni di casa restano avanti. Green segna il +4, Hubb accorcia e Olejniczak pareggia a 40″ dal termine. Green sbaglia l’ultimo tiro, overtime. Impatto ottimo degli ospiti che mettono a segno un parziale di 0-10. Cantù si sblocca con Green ma Moraschini risponde. Non c’è più tempo per la rimonta lombarda. Passa Derthona 92-106.

Top Scorer. CAN: Green 22, Olisevicius 14, Flagg 13. DER: Olejniczak 20, Vital 20, Maddox 16