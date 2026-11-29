L’Italbasket cede nettamente alla Serbia per 102-76 nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027, con gli azzurri che non sono mai riusciti a mettere in difficoltà la corazzata serba sempre in controllo dalla palla a due fino alla sirena finale. Discorso qualificazione rimandato quindi all’ultima finestra in programma a febbraio 2027 con la sfida interna contro la Bosnia-Erzegovina e quella in trasferta contro la Turchia.

Il CT Luca Banchi, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: “C’è grande delusione, arrivavamo a questa partita consapevoli che avremmo trovato la versione migliore della Serbia delusa dalla sconfitta in Lituania e rinforzata dall’arrivo di così grandi giocatori determinata a guadagnare una vittoria importante in prospettiva alla qualificazione. Questo ci imponeva una risposta diversa, invece loro sono stati capaci di combinare un’aggressività che ha completamente e letteralmente distrutto i nostri equilibri di gioco e una precisione in attacco che ha punito ogni piccola sbavatura“. Banchi prosegue così la sua analisi: “Ci portiamo a casa la consapevolezza di essere in un girone di ferro molto competitivo dove ci sono squadre come la Serbia vice-campione mondiale e medaglia di bronzo all’ultima Olimpiade, che ha una feroce determinazione di conquistare un pass per questo mondiale. Ci aspetteranno due partite altrettanto dure che io mi auguro saremo pronti a giocare con una determinazione diversa rispetto a quella vista stasera dove abbiamo avuto grande impegno ma non è sufficiente per competere a questi livelli dove devi combinare quell’aggressività anche a una lucidità e ad una disciplina che stasera troppe volte è mancata. I nostri avversari oggettivamente hanno avuto il sopravvento in entrambe le metà campo“.

Il Commissario Tecnico chiaramente ha lo sguardo anche su quello che attende l’Italia nella prossima finestra di febbraio 2027 decisiva per la Qualificazione al Mondiale: “Servono due vittorie, è l’unico modo per non dipendere dagli avversari e si parla di due partite molto dure che prepari in pochissimo tempo, ti auguri che i giocatori siano in salute e che non ci siano rinunce ma queste sono cose fuori dal nostro controllo. Quello che possiamo fare è presentare una squadra competitiva, lo siamo stati giovedì sera contro la Turchia ma non altrettanto questa sera. Giocheremo in casa con la Bosnia, su un campo durissimo con la squadra prima del nostro girone (Turchia, ndr). C’è l’obbligo di arrivare a queste partite nelle migliori condizioni possibili, avendo la consapevolezza che servirà combinare tanti fattori: speriamo che la squadra sia in salute, speriamo di avere un tempo sufficiente a giocare partite di qualità perché questo servirà. E’ indispensabile che siano due gare di altissimo profilo, se ne abbiamo vista una giovedì stasera purtroppo non siamo stati al livello dei nostri avversari”.