Basket, Napoli vince un derby pazzo ed è capolista. Milano rischia la rimonta, vola la Maxima Roma

In attesa del posticipo di domani tra Bologna e Verona, c’è una capolista in solitaria dopo la settima giornata ed è il Napoli Basketball, che vince un derby incredibile contro la Longobardi Scafati. Un finale folle con Napoli che rimonta uno svantaggio di diciotto punti e trova il vantaggio con il canestro di Zac Seljaas su una sciagurata palla persa da Scafati. Finisce 91-89 per la squadra di Repesa con 25 punti di Jahmi’us Ramsey e 21 di Jack White, mentre Scafati si dispera per una sconfitta surreale nonostante i 17 punti di Charlie Moore.

Alla prima dopo l’esonero di Peppe Poeta, l’Olimpia Milano, con in panchina coach Ramondino in attesa di Luca Banchi, trova il secondo successo consecutivo in campionato e supera la Dolomiti Energia al termine di un’altra partita movimentata, con gli ospiti che rimontano diciassette punti di svantaggio e quasi espugnano il Forum, avendo anche il disperato tiro della vittoria. Finisce 88-86 con Milano che fatica ad avere un vero leader (Mathews il migliore con 11 punti), mentre Trento ha Quincy Olivari da 27 punti.

Quinta vittoria consecutiva della Maxima Roma, che ha vita facile contro il fanalino di coda Acqua S.Bernardo Cantù, vincendo 99-87 con una strepitosa prestazione di Miro Bilan, che chiude con 26 punti ed 8 rimbalzi. Vince la Maxima ed invece perde ancora la BC Roma, che continua ad avere problemi in difesa, subendo anche oggi oltre 100 punti nella sconfitta 116-100 contro una lanciatissima Pallacanestro Trieste, arrivata al terzo successo consecutivo. Decisivo Lajae Jones da 35 punti, mentre alla BC non bastano i 21 di Nico Mannion.

Grande colpo esterno da parte dell’Apu Old Wild West Udine, che espugna il campo della Openjobmetis Varese per 84-81 con un clamoroso Andrea Calzavara, che firma il suo massimo in carriera in campionato con 27 punti, guidando la squadra con un eccellente secondo tempo e con i canestri della vittoria. Torna a sorridere anche la Bertram Tortona, che vince 87-76 contro la Nutribullet Treviso al termine di una partita che si è decisa nel secondo tempo, con un ottimo Andrea Pecchia da 14 punti.

RISULTATI 7^ GIORNATA BASKET SERIE A

Reggio Emilia – Venezia 78-83 (giocata ieri)

Trieste – BC Roma 116-100

Maxima Roma – Cantù 99-87

Milano – Trento 88-86

Tortona – Treviso 87-76

Scafati – Napoli 89-91

Varese – Udinese 81-84

Bologna – Verona (domani sera)

CLASSIFICA: Napoli 12, Bologna*, Milano, Maxima Roma, Treviso 10, Udine, Venezia, Varese, Trieste 8, Verona*, Trento 6, BC Roma, Reggio Emilia, Tortona 4, Scafati 2, Cantù 0