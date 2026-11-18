Seconda sconfitta stagionale, e prima in EuroCup, per Napoli. Dopo sette successi continentali consecutivi, stavolta gli uomini di Jasmin Repesa devono cedere di fronte ai campioni in carica del Cosea JL Bourg-en-Bresse per 91-79, mantenendo comunque salda la prima posizione nel girone anche se adesso si affianca il Tofas Bursa. Per i partenopei 18 punti di Jahmi’us Ramsey e 12 di John Petrucelli, per i transalpini 19 di Lionel Gadoux.

Primi minuti piuttosto ricchi di equilibrio: se da una parte Faggian e Tarczewski scrivono 3-6 Napoli, dall’altra Walker e Gaudoux portano sull’8-6 Bourg. Non si segna in realtà più di tanto da quei momenti in poi, e se lo si fa è soprattutto dalla lunetta. Sul 12-11 arriva una fiammata da cinque punti in fila di Ramsey, poi due triple di White mandano i partenopei sul +7, ma Walker e Berhanemesekel sono pronti a contenere l’urto e a fine primo quarto il punteggio dice 17-22 per gli ospiti.

Napoli, a inizio secondo quarto, pur mantenendo sostanzialmente costante la produzione offensiva non riesce a staccare Bourg. Anzi, si ritrova a dover subire prima Shedrick, poi Moulare, quindi Woodbury e infine Soliman che, a 5’38” dall’intervallo, piazza la tripla del pari a quota 31. Dalla lunetta Moulare porta avanti i francesi, che ora possono contare su diverse chance di andare a tirare liberi utlili per andare fin sul +7. Napoli rientra con Seljaas, White e Petrucelli (40-39), ma nel duello che segue l’ultima parola tocca alla tripla sulla sirena di Soliman: 48-42.

I padroni di casa ripartono subito bene con la tripla di Nelson, e sfiorano più volte la doppia cifra di vantaggio. Napoli regge l’urto con Petrucelli, Sankare e Dowtin, poi arriva in soccorso anche Ramsey che contribuisce pesantemente al 55-55 con 5’48” alla terza sirena. A quel punto però si accende Campbell, e in una fase nella quale si segna un po’ meno questo è un problema per i partenopei, che tornano sotto di sei lunghezze. Stavolta è Caruso a tenere “in vita” la squadra ospite, ma a 10′ dalla fine è 67-63.

Gli uomini di Repesa, dalla tripla di Walker del 70-63, trovano la forza, con Caruso e Ramsey, di rimettersi ancora in gioco e di arrivare alla parità a quota 70. Qui, però, si spegne la lampadina e si accende quella di Bourg: Gaoudoux con quattro liberi, poi Soliman e Jordan con la prontezza dell’aiuto e stavolta la fuga francese arriva per davvero, senza scampo. Un parziale durissimo, di 19-2, che di fatto apre la strada a quel che è il 91-79 finale.

COSEA JL BOURG-EN-BRESSE-NAPOLI BASKETBALL 91-79

BOURG-EN-BRESSE – Jordan 2, Moulare* 11, Nelson* 3, Samuel ne, Berhanemeskel 4, Campbell 5, Walker* 17, Gaudoux* 19, Soliman 15, Shedrick 8, Woodbury* 7, Robineau. All. Fauthoux

NAPOLI – Spissu 1, Seljaas* 5, Dowtin* 9, Faggian* 3, Petrucelli 12, Sankare 3, White 9, Tarczewski* 6, Caruso 8, Totè 5, Ramsey* 18. All. Repesa