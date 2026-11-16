Basket, Milano, in Europa serve un’impresa: arriva la Stella Rossa

L’Olimpia arriva a questa sfida con nove sconfitte consecutive in Eurolega e un solo successo in undici partite. Il record di 1-10 vale un modesto 9% di vittorie e avvicina il record negativo dell’era Repesa, quando nel 2016-17 Milano chiuse a fondo classifica con un 8-22. Martedì sera al Forum di Assago il calendario propone una delle avversarie più ostiche: i campioni d’Italia cercano il riscatto dopo il ko di giovedì scorso con lo Zalgiris. Per l’Armani non è più solo una partita, ma un bivio per la stagione europea.

Dall’altra parte c’è una squadra che sta vivendo l’inizio di stagione opposto. La Stella Rossa nella parte nobile del gruppo con un record di 7-4 e una differenza canestri di +84, anche se reduci dal ko pesante in casa del Real Madrid. I serbi, guidati in panchina da Ibon Navarro, uniscono fisicità, esperienza e chimica di squadra, tutte qualità che, come ha ammesso lo stesso Banchi, Milano deve ancora costruire. Il Forum sarà un test durissimo per un’Olimpia in cerca di identità.

Per Luca Banchi è appena la terza gara sulla panchina milanese, dopo l’esonero di Peppe Poeta. Il tecnico, già a Milano nel biennio 2013-2015, era tornato dopo la fine di un’avventura chiusa dalla nona sconfitta in dieci partite. L’esordio è stato amaro: il Forum ha visto Milano cadere 86-83, con Ricci che non ha trovato il tiro del pareggio sulla sirena. Qualche segnale però c’è stato, a partire dal miglior Guduric della stagione, autore di 20 punti con 6/9 da tre.

Domenica è arrivata la prima gioia dell’era Banchi: Milano ha vinto 83-70 a Udine con un decisivo quarto periodo da 24-12 e sei giocatori in doppia cifra. È il terzo successo consecutivo in campionato: l’Olimpia sale a quota 12 punti e al terzo posto della classifica di Serie A. La ricetta è stata quella chiesta dal coach: difesa, compattezza e intensità, con soli 12 punti subiti negli ultimi dieci minuti. Ora serve trasferire in Eurolega la stessa solidità, perché contro la Stella Rossa non basterà un solo quarto di buona difesa.