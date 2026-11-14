Basket: Loro superstar, Verona corsara sulla BC Roma. Varese passa a Reggio Emilia

Due anticipi nell’ottava giornata di Serie A 2026-2027: si passa dal PalaBigi al PalaTiziano per avere una dinamica chiara di ciò che fa da prodromo a una domenica importante nell’ambito del massimo campionato. Importante anche perché, se da una parte Varese sta compiendo la sua attesa risalita, dall’altra la BC Roma sta proseguendo nella sua fase negativa.

UNA HOTELS REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE 84-99

A decidere la partita, per buona misura, è un grandissimo primo quarto da parte dell’Openjobmetis, che intasca 34 punti (a 18) soprattutto sotto la grande spinta da parte di Kamagate, che da solo scrive 12 sul tabellino con 6/8 da due e tre poderose schiacciate, il tutto tirando giù anche quattro rimbalzi.

Reggio Emilia non riesce mai davvero a rientrare, nonostante gli sforzi ora di Uglietti, ora di (soprattutto) Barford e Ogbeide. Anzi, nel secondo quarto va sotto anche 30-53, prima di avere una reazione d’orgoglio e andare fino al -13. Tutto inutile, perché Varese acquisisce anche 24 punti di vantaggio nel terzo quarto e poi può anche permettersi di rallentare nel finale.

TOP SCORER

REGGIO EMILIA – Barford 18, Ogbeide 12, Visconti 9

VARESE – Kamagate 21, Hale 20, Nikolic 12

BC ROMA-TEZENIS VERONA 88-89

Il primo quarto somiglia più a un tiro a segno che vede da una parte Stevenson scrivere 10 punti sul tabellino e dall’altra la coppia Samuels-Loro, con l’aiuto di Andrews, tenere colpo su colpo. Poi, nel secondo periodo, ci pensa soprattutto Loro, davvero molto carico in questa serata, a consentire alla Tezenis di avere quel leggero spunto che vale il 50-52 all’intervallo.

Roma riparte benissimo, con Mannion che colpisce da tre per il sorpasso, ma c’è di nuovo Loro a spingere sull’acceleratore per gli ospiti, che tentano la fuga solo per essere respinti da una fiammata di Flowers: a 10′ dalla fine è 69-73. Verona se ne va, e con Melendez e Poser è anche sul 71-83, ma una cosa non manca alla BC: la voglia di esserci. Davis e soprattutto Mannion provano a riaprirla, Stevenson a poco più di 3′ dalla fine sigla il -3 (85-88), ma da qui in avanti le realizzazioni diventano quasi un’utopia. Melendez fa 1/2, Stevenson a -1’31” piazza la tripla dell’88-89. Non si segna più, arriva anche una bruttissima persa di Zampini sulla rimessa a 12″5 dalla fine: la BC può anche vincerla, ma Loro piazza una stoppata devastante su Stevenson, una delle cose più irreali viste su un parquet quest’anno e forse non solo quest’anno. E la Scaligera vince.

TOP SCORER

BC ROMA – Stevenson 25, Olynyk 15, Mannion 14

VERONA – Loro 19, Samuels 16, Andrews 13