E dopo nove sconfitte consecutive ritrova il sorriso e la vittoria l’Armani Olimpia Milano, che al Forum batte con merito la Stella Rossa Belgrado con un grandissimo secondo tempo. Prima Bolmaro e poi Burnell piegano le ginocchia ai serbi, che pagano una serata quasi perfetta in difesa dei ragazzi di Banchi.

La partenza è firmata Tyson Carter, che segna i primi 6 punti della Stella Rossa e Armani subito costretta a inseguire, e lo fa con Wright. Poi è Peters a dar segni di vita e 5 punti consecutivi per richiudere il gap dopo 3 minuti di gioco. La difesa di Milano è salita di livello, ma in attacco un paio di scelte sbagliate impediscono di allungare e così si lotta punto a punto. Ancora una volta è la difesa biancorossa a fare la differenza, con due falli in attacco forzati ai serbi, mentre poi un fallo antisportivo su tiro da tre punti di Weiler-Babb dà l’allungo a Milano sul +5. Chiusura positiva per l’Olimpia e si va al riposo sul 26-20.

Servono due minuti e passa per vedere i primi punti nel secondo quarto e sono della Stella Rossa, con Milano che fatica tanto in attacco. Resta comunque avanti la squadra di Luca Banchi, anche se le percentuali sono bassissime nella prima metà del quarto e a 4’20” dall’intervallo arriva il sorpasso serbo. Troppi errori al tiro per Milano, anche sfortunata con due triple di Mathews che non entrano, ma la Stella Rossa non ne approfitta per allungare. Olimpia che difende clamorosamente, ma in attacco non è altrettanto performante e così si va al riposo con un quarto a favore della Stella Rossa che chiude avanti 42-44, con Milano che non sfrutta a pieno la difesa e i 17 rimbalzi offensivi.

La ripresa inizia col pareggio di Davon Hall, poi tripla di Bolmaro per il +4 milanese dopo 2’30”. Risponde, però, la Stella Rossa ed equilibrio che non si spezza al Forum. Scatenato, però, l’argentino di Milano che tiene avanti i suoi. Pesano, però, per Milano le percentuali molto basse al tiro (44% da due, 33% da tre) nonostante i quasi 20 tiri in più in quasi 30 minuti di gioco. Così si chiude un terzo quarto molto agonistico, con l’Olimpia migliorata rispetto al secondo parziale e Milano avanti 66-61, con stoppata di Burnell quasi sulla sirena.

Quarto quarto che inizia ancora con Burnell protagonista, prima in difesa e poi con due triple per il +9. Serbi che ora faticano tantissimo a restare aggrappati al match, con sempre Burnell a fare male alla Stella Rossa e Milano che va in doppia cifra di vantaggio. Poi Mathews trova una tripla senza senso dall’angolo e Belgrado che rischia di andare definitivamente ko. A metà ultimo quarto Armani sul +13. Ultima chance per gli ospiti, che recuperano fino al -8, poi riallunga Milano. Ma quando la Stella Rossa ricuce fino al -6, ecco che Burnell trova una giocata per il nuovo +8 a 2’30” dalla fine. Poi è Davon Hall a inventarsi un canestro senza senso e a questo punto i serbi non hanno più tempo e forza per ricucire. E dopo 9 sconfitte consecutive arriva la seconda vittoria stagionale in Eurolega per l’Armani Olimpia Milano che batte 91-77 la Stella Rossa Belgrado, con 15 punti di Bolmaro, 12 di Burnell e Thompson, 10 di Wright e Peters.