Basket, l’Olimpia Milano ospita lo Zalgiris Kaunas in Eurolega nella prima del Banchi-bis. Serve una reazione per invertire la rotta

L’Olimpia Milano torna in campo in Eurolega domani sera per ospitare i lituani dello Zalgiris Kaunas – palla a due all’Unipol Forum di Assago alle ore 20:30 – per l’undicesima giornata della regular season 2026-2027.

I meneghini devono cercare di invertire la rotta e interrompere la striscia di otto sconfitte consecutive, con l’Armani relegata all’ultimo posto in graduatoria con 1-9 di record dove l’unico successo risale alla seconda giornata contro la Virtus Bologna. A pagare dei risultati negativi è stato coach ‘Peppe’ Poeta esonerato dalla società milanese, che per provare a dare una scossa all’ambiente ha richiamato a oltre dieci anni dalla prima esperienza un allenatore esperto come Luca Banchi che assumerà l’incarico part-time con quello di Commissario Tecnico della Nazionale. Banchi era riuscito a centrare lo scudetto nel periodo sulla panchina biancorossa quindi conosce l’ambiente e può contare comunque su un roster di tutto rispetto, ma dovrà cercare di toccare le corde giuste per coinvolgere i senatori come Marko Guduric e Darius Thompson al pari degli altri nuovi acquisti Moses Wright e Alec Peters e risollevare i campioni d’Italia.

Lo Zalgiris Kaunas arriva ad Assago forte di tre vittorie consecutive – due in trasferta contro Virtus Bologna e Besiktas Istanbul e una interna contro il Partizan Belgrado – che hanno rilanciato le ambizioni dei biancoverdi, attualmente in decima posizione con uno score di 6-4 dopo dieci turni fin qui disputati. Lo zoccolo duro del roster dello Zalgiris è composto da giocatori lituani e di esperienza come Azuolas Tubelis e Marius Grigonis, con l’aggiunta in estate del totem Jonas Valanciunas ritornato in patria dopo l’esperienza in NBA tra i New Orleans Pelicans e i Denver Nuggets. A dare il suo contributo da qualsiasi posizione anche l’ex Virtus Bologna Carsen Edwards, ben coadiuvato dall’altro statunitense Sterling Brown. Pronto invece ad armare il braccio dal perimetro anche Dustin Sleva (13 punti contro la Virtus Bologna) come il compagno Arnas Butkevicius.