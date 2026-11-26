Sotto gli occhi del Presidente Mattarella, l’Italia si regala una serata di festa in quel di Roma, ottenendo una vittoria importantissima contro la Turchia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027. Serviva assolutamente un successo alla squadra di Luca Banchi, che si è imposta per 86-72 dilagando poi nel finale. Un’affermazione preziosissima perchè l’Italia torna ad avere una vittoria in più della Lituania, ricordando anche che gli azzurri hanno il vantaggio dello scontro diretto. Domenica gli azzurri saranno di scena a Belgrado contro una Serbia che oggi è stata demolita proprio dai lituani con una situazione nel gruppo B ancora incertissima: Italia e Serbia con un record di 6-3 e Lituania che insegue con 5-4.

Ottima prestazione da parte di Momo Diouf, che sfiora la doppia doppia con 17 punti e 9 assist. Importante come sempre Nico Mannion, che segna anche lui 17 punti, ma un contributo significativo lo danno anche Giovanni Veronesi (12), Tommaso Baldasso (11) e Giampaolo Ricci (11). Alla Turchia non bastano i 13 punti di Malachi Flynn e Metecan Birsen.

Avvio di match equilibrato, con l’Italia che si affida soprattutto a Diouf sotto canestro, segnando sette dei primi nove punti azzurri. La Turchia costruisce un primo allungo con il layup di Haltali che vale il +6 (11-17). Finale di quarto, però, infuocato per gli azzurri che piazzano tre triple consecutive con Baldasso, Candi e quella di Tonut proprio sulla sirena per il +2 italiano (22-20).

Comincia meglio la Turchia nel secondo quarto ed arriva la tripla di Bitim del +5 (26-31). Da quel momento, però, si apre un parziale di 12-0 per l’Italia firmato soprattutto da Nico Mannion, che mette la tripla del 38-31. Sembra girata l’inerzia del match ed invece la Turchia torna sotto e Flynn segna dall’arco per il -1 (40-39). Si va comunque negli spogliatoi con la squadra di Banchi in vantaggio 44-41.

Al rientro dalla pausa lunga, gli azzurri provano a spingere sull’acceleratore ed arrivano le triple di Mannion e Ricci che accendono un po’ l’entusiasmo del pubblico romano (54-46). L’Italia manca un po’ di volte il colpo del definitivo ko con la Turchia che resta a contatto. Sul finale di quarto, però, Veronesi brucia la retina dall’angolo e poi Mannion chiude con un gioco da tre punti, che vale il +11 azzurro (63-52), quando si entra negli ultimi dieci minuti.

Subito 4-0 turco, ma arriva la tripla di Baldasso per il nuovo +10. La Turchia vacilla, ma non crolla e Flynn la riporta sul -5 (69-64) a sei minuti dalla fine. L’Italia manca ancora troppe volte il colpo del ko e Korkmaz segna il -4 (72-68). Serie di errori da entrambe le parti, poi Ricci finalmente mette una tripla importantissima per il +7 (75-68) a due minuti e mezzo dalla fine. Le giocate decisive sono ancora di Ricci che sfrutta un super assist di Mannion e poi la tripla di Tonut dall’angolo. Si chiude con la festa azzurra, con l’Italia che vince 86-72.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – TURCHIA 86-72 (22-20, 22-21, 19-11, 23-20)

Italia: Spissu, Mannion 17, Candi 5, Tonut 7, Ricci 11, Ferrari 2, Baldasso 11, Caruso 2, Alibegovic, Diouf 17, Veronesi 12, Petrucelli 2

Turchia: Birsen 13, Hazer 4, Sanli, Arslan, Bitim 11, Flynn 13, Onani 4, Haltali 2, Ozdemiroglu 5, Korkmaz 11, Yilmaz, Sipahi 9