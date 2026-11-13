Basket, l’Efes Istanbul batte nettamente la Virtus Bologna in Eurolega

L’Anadolu Efes batte con merito la Virtus Bologna per 103-91 in una gara che i turchi hanno tenuto sempre in mano, nonostante gli infortuni di Saric e Fernando. Dopo un avvio equilibrato, Istanbul ha scavato il solco decisivo nel secondo quarto, toccando il +12 grazie a Malcolm e Fernando. La Virtus ha provato a rientrare a metà ripresa, ma nel finale l’Efes, trascinata da Strazel, ha riallungato e chiuso i conti.

Si apre con una tripla di Rozier per i padroni di casa il match, cui risponde Kokila con 5 punti consecutivi per il giocatore virtussino. Si lotta punto a punto, con l’Efes che però perde Saric per infortunio dopo meno di 2’. Lotta la Virtus, anche se i turchi restano sempre un poco avanti, almeno fino a metà quarto, quando la schiacciata di Diarra dà il primo vantaggio agli emiliani. Alza il ritmo Malcolm ed Efes che torna avanti con un parziale di 8-0, fermato dalla tripla di Klintman e si va al primo stop con Istanbul avanti 28-20.

Secondo quarto con Saric che ha recuperato e dopo una giocata da tre punti di Diouf torna a correre l’Efes che scappa via sul +12. Prova a tenere viva Bologna Carr, ma i turchi non abbassano il ritmo in attacco, con Fernando a dominare. Diarra e Frazer fermano l’emorragia nel finale del secondo quarto, poi l’Efes subisce anche l’infortunio muscolare di Fernando, con i turchi che comunque hanno gestito il vantaggio, sulla sirena trovano la tripla di Malcolm e si va negli spogliatoi sul 60-43, con 16 punti proprio di Malcolm, 15 e 10 rimbalzi di Fernando, mentre in casa Virtus ci sono i 9 di Kokila.

Non migliorano le cose in avvio ripresa, con la tripla di Payne a dare i primi punti all’Efes. Ma arriva la reazione Virtus, con sei punti consecutivi e fuga turca che viene fermata. Padroni di casa, però, che mantengono ottime percentuali e gestiscono senza problemi il vantaggio accumulato. Ma dopo metà quarto, nuovo parziale di Bologna che di colpo si trova a -10, mentre l’Efes si è bloccato in attacco. E con soli 16 punti in questo quarto per i turchi la Virtus Bologna può rientrare in partita e si va all’ultimo stop sul 76-68.

Si riparte nuovamente con una tripla, questa volta di Loyd, ed Efes che prova a ritrovarsi nella metà campo offensiva. Con Strazel in campo cambia la musica in attacco dei turchi, anche se rispetto al primo tempo l’Efes non riesce a scappare via. Una clamorosa giocata proprio di Strazel, con canestro e fallo subito, vale il nuovo +12 dei padroni di casa a 4’10” dalla fine. E a questo punto non ha più la forza di provare a richiudere il gap la Virtus e alla fine l’Efes si impone 103-91, con 22 punti di Loyd (6/7 da tre), 20 di Malcolm e 15 Fernando per i turchi, mentre per Bologna il miglior marcatore è Alston jr. con 15.