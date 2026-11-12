Basket, largo successo esterno della Maxima Roma in EuroCup contro gli Skyliners Francoforte. Moon e Bilan sugli scudi

La Maxima Roma trova il secondo successo consecutivo nell’EuroCup di basket 2026-2027! I capitolini fanno infatti la voce grossa in Germania battendo a domicilio gli Skyliners Francoforte per 89-113 in un match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena finale, con i padroni di casa che non sono mai riusciti a tenere il passo dei capitolini. Quarta vittoria stagionale in sette partite disputate per il girone B per gli uomini di Matteo Cotelli, che agganciano i London Lions al secondo posto alle spalle della capolista Tenerife (6-1).

19 punti di Xavier Moon e doppia doppia di Miro Bilan (17 punti e 13 rimbalzi) per la Maxima, con 16 punti di Aaron Holiday e 15 punti di Mirza Alibegovic – doppia cifra anche per John Brown III (14 punti) e Giovanni Veronesi (12), con Judah Mintz ultimo ad arrendersi per i teutonici con 23 pinti al pari di Till Pape che mette a referto 18 punti.

Pape e Christmas portano i padroni di casa davanti in avvio di match (5-2), con Veronesi e Aaron Holiday che mettono la freccia per Roma (5-8). Klepeisz firma il nuovo vantaggio tedesco (11-9), con la Maxima che prende le misure e si porta a +6 (12-18). I capitolini premono sull’acceleratore e volano a +13 con la bomba di Xavier Moon (12-25), con i liberi di Mintz e la tripla di Aaron Holiday che valgono il 14-28 alla prima sirena.

Nel secondo quarto la Maxima non cala l’intensità e continua ad imporre il proprio ritmo, toccando addirittura il +20con l’uno-due firmato Camara e Mirza Alibegovic (16-36). Francoforte accusa il colpo ma accenna una timida reazione con Mintz e Pape (28-42), con Miro Bilan che si mette in proprio e tiene gli avversari a distanza di sicurezza (31-47). Federico Bonacini è perfetto dall’arco con due canestri pesanti (38-60), con l’appoggio di Xavier Moon per il 41-64 con cui si va all’intervallo lungo.

Till Pape cerca di scuotere Francoforte in apertura di ripresa con 7 punti consecutivi (50-66), con la Maxima che non si fa intimidire e ribatte prontamente con un break di 7-0 (50-73). Piazzato di John Brown III per mantenere il margine oltre i venti punti (55-78), con Mirza Alibegovic che arma il braccio dal perimetro (55-84 e 11 punti per l’ex Udine) per accarezzare i trenta punti di vantaggio. Ryan Arcidiacono non si fa pregare due volte e risponde con la stessa moneta (61-86), con i liberi di Gora Camara e la bomba di Till Pape per il 67-90 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nella frazione conclusiva gli Skyliners tentano di risalire parzialmente la china (73-92), con Camara e Brown III che replicano per Roma (73-96). William Christmas batte nuovamente un colpo per Francoforte (78-96), con Judah Mintz che fa 2/2 a cronometro fermo salendo a 21 punti (82-98) quando si entra negli ultimi 5’. John Brown III da due per agganciare quota cento (82-100), con Giovanni Veronesi a bersaglio da tre (84-103). Xavier Moon dal pitturato per il +21 (84-105) a meno di due minuti dalla sirena finale per avvicinare la Maxima al successo esterno, con la tripla di Swope e il piazzato di Dozic che fissano il punteggio sul 89-113 con cui Roma espugna Francoforte battendo gli Skyliners in EuroCup.