La Virtus Bologna rialza la testa in Eurolega! I bolognesi espugnano Belgrado battendo la Stella Rossa per 84-108 nella quattordicesima giornata della regular season 2026-2027, cancellando così il ko di venerdì scorso contro Valencia in un match condotto con autorevolezza dalla palla a due fino alla sirena finale senza lasciare spazio ai padroni di casa e contenendo al tempo stesso i possibili rientri. Sesta vittoria stagionale per gli uomini di coach Alex Mumbrù, che si ritrovano ora in quattordicesima posizione con 6-8 di record.

Kessler Edwards e Derrick Alston Jr. decisivi con 15 punti ciascuno, con 13 punti equamente divisi tra Wendell Moore Jr, Marcus Carr e Aliou Diarra – doppia cifra anche per Trent Frazier (11 punti) e ‘Momo’ Diouf, con 20 punti di Chima Moneke e 17 punti di Jared Butler tra le fila della Stella Rossa.

Virtus Bologna che esce benissimo dai blocchi (2-7), con Kessler Edwards e Marcus Carr che tengono la Stella Rossa a distanza (4-12). Moneke e Chris Jones accorciano per i biancorossi (12-16), con Rasheed Bello che dà ossigeno ai bolognesi (10-16). Appoggio di Koloko per il -2 (17-19), con Aliou Diarra che va a bersaglio dalla lunetta e poi dal pitturato per il 17-23 alla prima sirena.

Nel secondo quarto la Virtus Bologna continua ad imporre il proprio ritmo e rimane davanti con i liberi di Diarra e il canestro da due di Wendell Moore Jr. (24-29), con ‘Momo’ Diouf che dà il vantaggio in doppia cifra alle V-nere (26-36). Nwora e l’ex Dobric non mollano per la Stella Rossa (32-38), con Moneke perfetto dall’arco (37-40). Uno-due da tre anche di Edwards e Alston Jr. per ribattere (39-46), con il piazzato di Koloko e la bomba di Daniel Hackett per il 41-50 con cui si va all’intervallo lungo.

Ripresa che si apre nel segno di Christian Koloko con quattro punti in fila (45-50), con Derrick Alston Jr. e Trent Frazier che armano il braccio dalla lunga distanza per ristabilire il +10 (47-57). Il numero 21 bianconero sale nuovamente in cattedra (52-64 e 13 punti per lui), con i bolognesi che aumentano le percentuali realizzative da tre e scappano addirittura a +21 (52-73). La Stella Rossa accusa il colpo ma accenna una timida reazione con l’altro ex Semi Ojeleye (59-76), con i liberi di Awudu Abass e due punti di Jared Butler che valgono il 61-78 alla terza pausa breve.

Nella frazione conclusiva la Virtus Bologna non alza il piede dall’acceleratore e rimane a venti punti di vantaggio con Marcus Carr (65-85), con i serbi che cercano disperatamente di riavvicinarsi per provare a riaprire la partita. La Virtus allunga nuovamente il parziale con Carr (65-90 e +25), con Tyson Carter che batte un colpo a cronometro fermo per interrompere l’emorragia (67-90). Butler spara la tripla della disperazione (70-94), ma i bolognesi non si scompongono e sfondano anche quota cento punti con Aliou Diarra da due (77-101) a meno di 3’ dalla sirena. Due liberi di Aliou Diarra e un layup di Nwora fissano il punteggio finale sul 84-108 con cui la Virtus Bologna fa saltare il fattore campo a Belgrado e torna a vincere in Eurolega!