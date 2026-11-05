Basket, la Virtus Bologna ospita Dubai per ritrovare la vittoria in Eurolega

Ritorna in campo domani la Virtus Costa Bologna nell’Eurolega di basket 2026-2027. Nel decimo turno in programma venerdì 6 novembre, la squadra felsinea affronterà tra le mura amiche del PalaDozza il Dubai Basketball in una sfida fondamentale per rilanciarsi in classifica dopo tre sconfitte consecutive.

Dopo un positivo avvio, le V-Nere stanno forse vivendo il primo momento difficile della stagione. Le due partite casalinghe della scorsa settimana dovevano portare in alto i bianconeri ma sono arrivate due sconfitte dolorose con Zalgiris e Besiktas. La Virtus ha poi subito il primo ko anche in campionato con Trieste, a dimostrazione del momento complicato per la squadra di coach Alex Mumbrù.

Le V-Nere hanno però l’occasione domani di tornare al successo e cercare di tenere il passo almeno per le posizioni play-in. Di fronte ci sarà il Dubai Basketball, al momento in ottava posizione con 6 vittorie e tre sconfitte. La squadra emiratina ha dimostrato di essere all’altezza della competizione, battendo già squadre come l’Hapoel Tel Aviv (nell’ultimo turno) ed il Real Madrid. Dubai gioca un basket organizzato e corale, che cercherà di anestetizzare il veloce attacco bolognese.

Non eccellono in nessun fondamentale ma possono contare su un roaster molto competitivo con nomi del calibro di Filip Petrusev, Dwayne Bacon e Mfiound Kabengele. Sarà anche la partita di Tornik’e Shengelia che domani entrerà nella Hall of Fame Virtus. Le V-Nere quindi devono ritrovare la serenità, sfruttando l’ambiente del PalaDozza per esprimere il basket veloce ed imprevedibile che aveva stupito fino a due settimane fa.