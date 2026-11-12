Basket, la Virtus Bologna attesa in trasferta contro l’Efes per ritrovare il successo in Eurolega

Ritorna in campo domani la Virtus Costa Bologna per affrontare l’undicesimo turno dell’Eurolega 2026-2027. Nella giornata di venerdì 13, le V-Nere affronteranno alle ore 18.30 una delicata sfida in trasferta, per cercare di ripartire dopo un periodo complicato in campo continentale. Gli avversari saranno i turchi dell’Anadolu Efes, quattordicesimi in classifica con un bilancio di quattro vittorie e sei sconfitte.

Dopo il primo vero momento complicato della stagione, la Virtus ha riiniziato la sua marcia battendo in campionato Verona, ritrovando un’apparente serenità. La squadra di coach Mumbrù deve però inevitabilmente reagire in campo europeo, dove nelle ultime quattro partite sono arrivati quattro ko. La squadra felsinea sembra aver perso di colpo la sua efficacia ed il suo veloce ed imprevedibile basket, perdendo anche lucidità negli ultimi minuti dei match (come contro il Besiktas).

L’occasione per tornare al successo e rilanciarsi in una classifica ancora corta (4-6 il bilancio della Virtus al momento) è fissato domani ad Istanbul. L’Efes infatti è una squadra altalenante che trova in Dario Saric e nell’ex NBA Cameron Payne i migliori giocatori. In un ambiente come sempre stimolante, le V-Nere sono chiamate quindi ad una prestazione di carattere, per non ampliare la crisi e per tornare ad un successo che manca da quasi un mese (Baskonia, 16 ottobre).

I precedenti sono in equilibrio (6 vittorie tuche e 5 italiane) ma sul parquet di casa l’Efes ha avuto una marcia in più negli ultimi incontri, vinti entrambi ampiamente. Visto il momento, la sfida assume un valore piuttosto alto, e la squadra di Mumbrù ne deve essere consapevole. Servirà affidarsi all’esplosività di Diarra ed alle giocate di Carr e di Wendell Moore, leggermente in ombra nelle ultime uscite.