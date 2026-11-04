Basket: la Reyer Venezia batte i lituani del Siauliai in EuroCup

Vittoria importante per la Reyer Venezia nella corsa ai playoff di EuroCup, con i veneti che al Taliercio hanno superato i lituani del Siauliai, agganciando proprio gli ospiti in classifica. Una vittoria di carattere per i ragazzi di Spahija che salgono così in zona playoff.

Buona partenza di Venezia, che trova i primi due canestri del match, e poi allunga fino al 13-2 dopo 3’ di gioco. Faticano gli ospiti, ma poco alla volta trovano spazio in attacco, tornando sul -5 a 2’30” dalla fine del primo quarto. Prova un nuovo allungo la Reyer, ma i lituani non demordono e si va al primo stop con Venezia avanti 25-21.

Ma la resistenza degli ospiti non regge a lungo e a inizio secondo quarto un nuovo parziale di 8-0 vede la Reyer riallungare. Prova il Siauliai a restare in partita, ma Venezia prima regge e poi poco alla volta allunga sempre più. I lituani non trovano soluzioni in difesa e così la squadra di Spahija va negli spogliatoi in vantaggio 52-39.

Tessitori e Watson firmano il +18 a inizio ripresa, ma la formazione ospite non alza bandiera bianca, prova a ricucire, anche se Venezia regge l’urto. E nel finale di quarto un nuovo strappo e si va all’ultimo stop con la Reyer in vantaggio 74-59. L’ultimo quarto è fondamentalmente garbage time, anche se per Venezia è importante mantenere un ampio margine anche in chiave scontri diretti. E, così, alla fine la Reyer Venezia si impone per 98-77, con 20 punti di Candi.