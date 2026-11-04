Basket, la GEAS supera nel finale Braine nel quarto turno di Eurocup femminile

Arriva la seconda vittoria consecutiva per la GEAS nell’Eurocup femminile 2026-2027. Tra le mura amiche, la squadra lombarda è riuscita a superare le belghe del Castors Braine per 80-78, al termine di una partita combattuta fino ai secondi finali. La compagine italiana è sempre rimasta avanti, riuscendo nel finale a dare la spallata decisiva per la quarta vittoria di fila tra campionato e coppe. Grande protagonista ed MVP del match Julianna Okosun con 31 punti a referto.

Dopo i primi minuti equilibrati è la GEAS a trovare il primo allungo con Okosun e la tripla di Hayes (+5). Brcaninovic accorcia per le belghe ma Okosun segna ancora (+7). Nella seconda parte del quarto c’è più equilibrio; Braine riesce a rispondere ai canestri italiani ma Cornelius tiene sul +7 le lombarde. Alla tripla di Kacerik risponde quella di Dupont ma la GEAS allunga nel finale con Nicolodi. 26-19 per le padrone di casa dopo un primo quarto a ritmi alti.

Joris avvicina le ospiti ad inizio della seconda frazione ma le due triple di Hayes e Turel valgono il vantaggio in doppia cifra per le italiane. Okosun ed Harris si scambiano canestri e con Vervaet Braine si riporta sul -7. Ne seguono due minuti di digiuno, interrotto dalla tripla di Kelly per il -4 belga. Hayes risponde subito ma è ancora Kelly a trovare il -3. La tripla di Cornelius chiude l’intervallo con la GEAS avanti 46-40.

Nella ripresa Braine cerca subito di colmare il gap ma con le triple di White ed Hayes la squadra italiana resta avanti di 5. Il pareggio però arriva subito dopo con un parziale di 0-7 per le ospiti che vale il 54 pari. Kacerik si carica a squadra sulle spalle con 5 punti consecutivi ma Brcaninovic tiene vicino le belghe (-2). Nel finale di quarto la GEAS è molto abile a sfruttare i liberi dovuti dall’aggressività delle avversarie. A 10′ dal termine le lombarde conservano il loro vantaggio (64-59).

Okosun segna quattro punti in avvio del quarto decisivo ma Braine rimonta fino al -1 sfruttando al meglio tutti i tiri liberi. La GEAS va leggermente in difficoltà ed Asi pareggia a quota 69. Joris segna la tripla e dopo minuti di digiuno è Okosun a pareggiare nuovamente (74-74). Minuti finali molto confusi con tanti errori da entrambi i lati del campo. La solita Okosun segna il +2 a 50″, Fora sbaglia uno dei due liberi mentre White fa 2/2 a 11″ dalla fine. Braine sbaglia la tripla del pareggio ed Okosun dalla lunetta chiude il match. La GEAS vince 80-78.