L’Olimpia Milano vive la sua miglior serata europea della stagione. Dopo il successo di martedì contro la Stella Rossa, Milano si ripete e lo fa in grande stile, battendo il Fenerbahce per 78-70 con un ultimo quarto da sogno. Una vittoria che forse scaccia via la profondissima crisi che aveva colpito l’Olimpia nei mesi successivi, con l’arrivo di Luca Banchi sulla panchina milanese che ha sicuramente portato grandi benefici. La squadra sembra rigenerata, con un grande approccio difensivo e con anche buone idee in attacco. Il cammino verso il play-in è durissimo ed è forse impossibile per Milano provare a raggiungere quel decimo posto, ma almeno ora ci può essere un pensiero ed una flebile speranza.

Le facce della vittoria sono soprattutto quelle di Moses Wright e Leandro Bolmaro. Il centro americano chiude con una doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi; mentre l’argentino è scatenato nell’ultimo quarto e mette a referto 19 punti complessivamente. Importantissimi anche i 16 punti di Marko Guduric, il terzo tra i milanesi ad andare in doppia cifra. Al Fenerbahce non bastano i 17 punti di Talen Horton Tucker, mentre è un incubo la serata del ritorno a Milano per Shavon Shields, con il grande ex che addirittura chiude con zero punti.

Milano comincia malissimo e Banchi è costretto quasi subito al timeout dopo la tripla di Larkin del +7 (2-9). Juzang mette anche la tripla del 4-12, ma da quel momento si apre un parziale di 9-0 dell’Olimpia chiuso da una poderosa schiacciata di Wright che vale il sorpasso. Milano è finalmente in partita e nel finale di quarto con una serie di accelerazioni chiude avanti di quattro punti alla prima sirena (23-19) tra gli applausi del Forum.

Horton Tucker si mette in proprio e propizia il parziale di 8-1 del Fenerbahce in avvio di secondo quarto. La reazione di Milano è guidata soprattutto da Bolmaro, che trova un importantissimo gioco da tre punti (27-27). L’Olimpia cerca moltissimo Wright ed il lungo americano fa la voce grossa sotto canestro e con sei punti consecutivi firma il +4 (34-30). La reazione del Fenerbahce è ancora tutta nelle mani di Horton Tucker, che firma il sorpasso all’intervallo 37-38 con 15 punti già nel primo tempo.

Il rientro in campo è un incubo per Milano. Baldwin segna sette punti e guida il parziale di 11-2 in favore dei turchi che provano a scappare via (39-49). L’Olimpia è sul punto di crollare, ma resiste soprattutto con le giocate di Wright e Bolmaro (44-51). Sempre uno scatenato Wright e poi la tripla di Guduric permettono a Milano di andare addirittura sul -1 (50-51). Il finale di quarto, però, premia nuovamente il Fenerbahce e Baldwin sulla sirena dà il +6 ai turchi quando si entra negli ultimi dieci minuti (55-61).

Come già accaduto nei precedenti quarti, l’inizio del quarto è ancora tutto del Fenerbahce, che arriva sul +11 (55-66). L’Olimpia è vicinissima a sbandare, ma ancora una volta rimane nel match e lo fa grazie a Devon Hall, che mette due triple consecutive e rianima il Forum. Il parziale dell’Olimpia prosegue e Wright addirittura schiaccia il sorpasso (67-66) a cinque minuti dalla fine. Guduric trova alcune giocate importanti e Milano è avanti di tre punti a due minuti dalla fine (71-68). Bolmaro è clamoroso prima con una stoppata e poi con la tripla dall’angolo del +6 (74-68). Horton Tucker segna dalla lunetta, ma ancora l’argentino con il suo arresto e tiro manda l’Olimpia sul +6 a 45 secondi dal termine. Bolmaro stoppa ancora Baldwin e la schiacciata di Wright fa partire la festa. Finisce 78-70 per Milano nella prima vera settimana di gioia europea per l’Olimpia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ARMANI OLIMPIA MILANO – FENERBAHCE 78-70 (23-19, 14-19, 18-23, 23-9)

Milano: Burnell 3, Cole, Wright 22, Diop 7, Tonut, Bolmaro 19, Thompson 4, Ricci, Hall 6, Guduric 16, Mathews, Peters 1

Fenerbahce: Larkin 11, Bingham 7, Baldwin 13, Sanli, Horton Tucker 17, Juzang 8, Mahmutoglu, Forrest 6, Powell 4, Clyburn 3, Shields, Sargiunas 1