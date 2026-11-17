Non riesce a dare continuità la BC Roma nell’Eurocup 2026-2027. La squadra romana, in casa, è stata battuta nell’ottava giornata dall’Instanbul Bahcesehir, una delle grandi candidate al titolo e momentaneamente in testa al gruppo D. I turchi hanno preso il comando del match nel secondo quarto, facendo valere la loro superiorità nei restanti periodi fino al 70-92 finale. 18 i punti di Marcquise Reed, MVP del match. Non bastano alla BC i 14 di Nico Mannion.

Inizio di partita rallentato con il primo canestro turco dopo circa 2’. Mannion pareggia ed alla tripla di Avramoci risponde quella di Olynyk. Strautins segna dall’arco per il nuovo pareggio ma è sempre la squadra di Istanbul a guidare il match (+2). Olynyk fa 0/2 ai liberi e con il canestro di Reed il Bahcesehir allunga fino al +5. La BC non si scompone e con i liberi di Strautins e la tripla di Mannion pareggia nuovamente a quota 15. Mike riporta avanti in contropiede gli ospiti prima della fine del quarto. Dopo 10’ il punteggio recita 15-17.

I turchi ripartono forte nel secondo quarto con la tripla di Inglis ed il canestro di Sipahi. Roma si riporta sotto con Watson e con Davis Jr ritrova la parità. Gli ospiti però trovano il tanto ricercato allungo e con un parziale di 8-0 si portano sul +8. Flowers interrompe il digiuno romano ma il Bahcesehir punisce ancora con Reed e Ponitka (+10). Emejuru accorcia ma i turchi fanno valere la loro superiorità mettendo a segno un nuovo parziale di 6-0. La BC sfrutta i liberi di Olynyk e Mannion ma Flynn punisce ancora da tre per il +14. All’intervallo lungo gli ospiti conducono per 33-47.

Nella ripresa sono ancora i turchi ad essere protagonisti con la tripla di Cavanaugh (+17). Stevenson risponde dall’arco e la squadra capitolina si riavvicina le triple di Watson e di Mannion (-7). Reed torna a segnare, Mannion non sbaglia ai liberi ma Haltali tiene a +9 Istanbul. Strautins punisce da tre ma le triple di Mike e Reed portano sul +16 il Bahcesehir. Alla fine del terzo quarto gli ospiti sono ancora avanti 56-70.

Nei primi minuti dell’ultimo quarto i turchi tengono a distanza la BC grazie ai liberi. A Watson risponde Reed; ne seguono momenti di confusione in cui nessuno trova la via del canestro. Strautins ritrova la tripla del -12 ma la compagine di Istanbul vola sul +16 con Ponitka e Flynn. Sipahi e Inglis portano il vantaggio oltre i venti punti a 2’30 dalla fine. Mannion tiene aperte le speranze romane ma è troppa tardi. Il Bahcesehir passa 70-92.