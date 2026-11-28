Se l’Italia cambia qualcosa rispetto alla vittoria del PalaEur contro la Turchia, la Serbia, per la seconda sfida novembrina delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2027, cambia praticamente tutto. Dusan Alimpijevic, infatti, ha recuperato tutti i 10 giocatori di Eurolega che non si erano potuti presentare contro la Lituania. Questo, però, non significa che ci saranno tutti: il coach serbo deve ancora sciogliere delle riserve.

E, soprattutto, sia Italia che Serbia hanno già delle assenze conclamate. Per Luca Banchi a disposizione, in entrambi i casi per questioni fisiche, non ci saranno Gabriele Procida e John Petrucelli (che peraltro si è fatto male proprio a Roma). Alimpijevic, invece, non avrà a disposizione Nikola Djurisic, che ha subito un colpo al quadricipite in quel di Klaipeda, e dunque resta fuori causa. Dovrebbe scegliere i suoi 12 dopo l’allenamento odierno.

Per quanto riguarda i nuovi ingressi, sono tutti di orbita serba, ma uno è italiano: Alessandro Pajola, che di serba ha la squadra di appartenenza, il Partizan, dove dove in Eurolega sta viaggiando a 5.4 punti, 4.1 assist e un numero non quantificabile di pantaloncini ai quali si è attaccato pur di togliere fiato agli uomini che marca. In casa serba, basta semplicemente fare l’elenco dei nomi per farsi un’idea della questione: Vasilije Micic, Marko Guduric, Vladimir Lucic, Filip Petrusev, Nemanja Dangubic, Ognjen Dobric, Dejan Davidovac, Vanja Marinkovic, Nikola Tanaskovic, Arijan Lakic.

C’è anche una nota di amarcord in casa azzurra, perché dei facenti parte del gruppo che sta affrontando questa finestra sono in cinque ad aver avuto un ruolo nella squadra che conquistò, proprio all’Aleksandar Nikolic Hall e proprio contro la Serbia, la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Si tratta di Marco Spissu, Alessandro Pajola, Pippo Ricci, Stefano Tonut e soprattutto Nico Mannion, che quel giorno si scatenò con 24 punti. Paolo Galbiati faceva poi parte dello staff di Meo Sacchetti, così come fa ora parte di quello di Luca Banchi.