Basket, impegni in trasferta per Olimpia Milano e Virtus Bologna in Serie A contro Udine e Trento. Napoli ospita Trieste

Nel weekend alle porte la Serie A di basket si appresta a disputare l’ottava giornata della regular season 2026-2027, con due anticipi previsti domani sabato 13 novembre e le restanti sei partite domenica 14 novembre dal pomeriggio fino alla sera: scopriamo insieme cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Alle ore 20:00 l’Unahotels Reggio Emilia ospita l’Openjobmetis Varese per provare a risalire posizioni in classifica, mentre i biancorossi lombardi si trovano a quota 8 punti. Mezz’ora più tardi, alle ore 20:30, la BC Roma attende la Tezenis Verona con le due squadre distanziate di soli due punti in graduatoria (6 per i capitolini e 4 per gli scaligeri). Il programma di domenica 14 novembre si apre alle ore 16:00 col match tra la Nutribullet Treviso e la Givova Scafati, con i veneti a 10 punti e nella parte alta della classifica mentre i campani cercano di riscattare il ko contro Napoli.

Proprio i partenopei scendono in campo alle ore 17:00 contro la Pallacanestro Trieste, in un confronto tra alcuni degli attacchi più prolifici della Serie A. Alle ore 17:30 l’Acqua San Bernardo Cantù attende la Bertram Derthona Tortona, con i lombardi ancora alla ricerca del primo acuto stagionale (0 punti) mentre Tortona ha due successi all’attivo. L’Umana Reyer Venezia sfida al Taliercio la Maxima Roma (ore 18:00), con i romani terza forza del Campionato a +2 proprio sugli oro-granata che non vogliono perdere terreno dalle battistrada.

L’Olimpia Milano fa visita alle ore 18:15 all’APU Old Wild West Udine nella prima partita di Serie A del neo-allenatore Luca Banchi, richiamato dalla società campione d’Italia a dieci anni dalla precedente esperienza in sostituzione dell’esonerato ‘Peppe’ Poeta per provare a riscattare l’ambiente soprattutto in Eurolega. Chiude l’ottavo turno il posticipo delle ore 19:00 tra la Dolomiti Energia Trentino e la Virtus Bologna capolista a quota 12 punti in condivisione con una delle sorprese di questa stagione ovvero Napoli.