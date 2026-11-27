Per citare i precedenti storici tra Italia e Serbia, occorre fare una distinzione. Ad oggi spesso la selezione nazionale serba viene considerata, a livello internazionale, come continuatrice di quella della Jugoslavia, ma nei fatti dalla disgregazione jugoslava sono nate entità ognuna con una ben precisa identità anche dal punto di vista cestistico. Per questo, al di là del fatto che la FIBA può riconoscere questo come 52° confronto (e in questo caso il conto precedenti è 14-37, con i picchi della rissa di Limoges 1983, delle finali europee 1991 e 1997 e della semifinale continentale 1999), qui ci concentriamo su ciò che è accaduto dal 2006 in poi, dunque dalla separazione tra Serbia e Montenegro.

In questa fattispecie le vittorie dell’Italia, su 12 confronti, sono quattro, e per conseguenza sono otto le sconfitte. Tre di queste quattro vittorie, però, sono arrivate in contesti importantissimi. La prima: 4 luglio 2021, Belgrado, anche lì Aleksandar Nikolic Arena (con meno spettatori per le regole Covid del tempo). L’Italia di Meo Sacchetti giocò forse una delle partite più incredibili degli ultimi vent’anni, producendo una performance straordinaria che permise di superare i serbi per 95-102 e di qualificarsi così per le Olimpiadi.

Anche l’11 settembre 2022 non è da meno: la Serbia, stavolta con Nikola Jokic in campo, dovette cedere di fronte agli azzurri che rimontarono e, a Berlino, portarono a casa l’ottavo di finale degli Europei per 94-86 grazie a una performance di squadra mirabile, soprattutto dopo l’espulsione di Gianmarco Pozzecco. A questo proposito chiosò Miro Bilan, il croato che con il Poz aveva vissuto anni a Sassari: “Con noi Pozzecco è stato espulso 8 volte. Quando è subentrato Casalone, 8-0!” il succo del discorso.

Poi c’è stato il 1° settembre 2023. Mondiali a Manila, seconda fase. Sembra andare tutto verso una nettissima vittoria serba, invece l’Italia si produsse in una rimonta spettacolare da 44-60 nel terzo quarto. Trascinata da un Simone Fontecchio a livelli spaziali e da Gigi Datome che era agli ultimi battiti d’ali azzurri, la squadra italiana recuperò quello svantaggio e riuscì a garantirsi la vittoria con un parziale di 28-7. Sfortuna volle che quel successo servì relativamente, dato che la Lituania, battendo gli USA, scombinò il tabellone. La Serbia giunse poi in finale e fu battuta dalla Germania.