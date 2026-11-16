Basket, i migliori italiani della ottava giornata di Serie A. Loro, una stoppata irreale fa vincere Verona

Si è disputata l’ottava giornata del massimo campionato di Serie A e protagonista assoluto è stato Andrea Loro nell’anticipo di sabato, con il giocatore di Verona che regala la vittoria ai suoi con una stoppata clamorosa a 5” dalla sirena, mentre sugli altri campo decisivo Marco Spissu e ottima prestazione del solito Cappelletti.

Negli anticipi di sabato Varese ha espugnato il campo di Reggio Emilia per 84-99, con Davide Alviti che ha chiuso con 12 punti e 3 assist, ma soprattutto con un +27 di plus/minus, mentre per gli emiliani non bastano i 14 punti di un sempre buonissimo Riccardo Visconti. Successo esterno anche per Verona, che espugna il campo della Bc Roma per 88-89 ed eroe della serata è Andrea Loro che quasi sulla sirena stoppa Stevenson lanciato in contropiede a canestro e dà la vittoria ai veneti. Per Loro anche 19 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate, mentre per Roma non bastano i 14 punti e 7 assist del solito Nico Mannion.

Domenica si è iniziato con la vittoria per 91-81 di Treviso su Scafati e protagonista, ancora una volta, è stato Alessandro Cappelletti in doppia doppia con 17 punti e 10 assist, mentre ai campani non bastano i 15 punti di Bruno Mascolo. Vittoria di misura per Napoli che supera Trieste 90-89 con la tripla nel finale di Marco Spissu, autore in tutto di 16 punti, mentre ai friulani non bastano gli 11 punti di Lodovico Deangeli. Serve un overtime a Tortona per espugnare il campo di Cantù per 92-106, con italiani poco protagonisti, anche se Riccardo Moraschini regala 9 punti e 7 assist.

Importante vittoria per Venezia che supera la Maxima Roma per 88-81 con il solito Leonardo Candi protagonista con 14 punti. Successo esterno per Milano che espugna Udine per 70-83, con un buon Darius Thompson con 13 punti e 7 assist, mentre non bastano ai friulani i 12 punti di Andrea Calzavara e gli 11 di Lorenzo Bucanelli. Infine, dominio di Bologna in casa di Trento in un match chiuso sul 75-88, con 12 punti di Momo Diouf.