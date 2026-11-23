Nel weekend appena trascorso la Serie A di basket ha completato la nona giornata della regular season 2026-2027, dove i giocatori tricolore hanno ben figurato risultando anche decisivi per le squadre in cui militano: andiamo quindi a scoprirli insieme.

11 punti di Cheickh Niang nel successo casalingo della Dolomiti Energia Trentino su Napoli Basketball (100-86), con 14 punti di Marco Spissu e 8 di John Petrucelli tra le fila dei partenopei. 19 punti di Riccardo Visconti e doppia doppio sforata da Luca Severini (15 punti e 8 rimbalzi) nel blitz esterno dell’Unahotels Reggio Emilia sulla Pallacanestro Trieste (89-94), con 8 punti di Michele Ruzzier tra i padroni di casa. 2 punti di Giordano Bortolani nella vittoria della Bertram Derthona Tortona sull’Olimpia Milano (83-80), con 15 punti di capitan Giampaolo ‘Pippo’ Ricci per i campioni d’Italia.

Bruno Mascolo dà il suo contributo con 10 punti e 8 rimbalzi nella vittoria della Givova Scafati sull’Acqua San Bernardo Cantù (83-67), con 8 punti di Davide Moretti e 5 di Riccardo Moraschini per Cantù ancora in coda alla classifica con zero vittorie. Giovanni Veronesi trascina la Maxima Roma contro la Nutribullet Treviso (108-91) con 13 punti, con Federico Miaschi tra gli ultimi ad arrendersi per i veneti con 14 punti. 16 punti e 5 rimbalzi messi a referto da ‘Momo’ Diouf per la Virtus Bologna contro la BC Roma (117-110), con 26 punti di Nico Mannion che non bastano ad evitare il ko ai capitolini.

Federico Zampini MVP con 27 punti nel successo interno della Tezenis Verona sull’APU Old Wild West Udine (97-89), con 19 punti di Lorenzo Bucarelli e 10 di Andrea Calzavara tra i friulani. Nel posticipo della domenica sera Davide Alviti mette il sigillo sulla vittoria dell’Openjobmetis Varese sull’Umana Reyer Venezia (86-71) con 17 punti, con 12 punti di Leonardo Candi e 7 di Giovanni De Nicolao tra i lagunari.