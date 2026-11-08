Basket femminile: Zandalasini e Villa non saranno con l’Italia nelle qualificazioni agli Europei di novembre

Doppio, e pesante, forfait per quel che riguarda l’Italia nella prima finestra di qualificazioni agli Europei del 2027. Mancheranno a Terni, a Vienna e a Riga, infatti, sia Cecilia Zandalasini che Matilde Villa: la FIP comunica motivi fisici tanto per l’una quanto per l’altra.

Sostanzialmente, la situazione si può ricondurre a due differenti ordini di ragioni. Da una parte Zandalasini ha chiuso soltanto la settimana scorsa la parte WNBA della stagione, con il picco del titolo in maglia Golden State Valkyries. Non ha ancora avuto il tempo neppure di scendere in campo con la maglia di Schio, che comunque finora se l’è cavata alla grande anche senza il suo contributo visto il percorso netto in campionato e il 3-1 in Eurolega. “Zanda” sarà comunque presente a Terni sia per sostenere la squadra che per ricevere la medaglia delle 100 presenze in azzurro, toccate contro l’Australia.

Villa, invece, è ferma da una settimana perché poco prima della trasferta della Reyer Venezia a Livorno ha avuto un importante stato febbrile e, successivamente, la società orogranata non l’ha rischiata in EuroCup a Cluj-Napoca e nemmeno in campionato contro Derthona.

Al posto delle due assenti entrano, come esordienti assolute, Beatrice Caloro ed Emma Giacchetti. La prima, classe 2004 del Derthona, viene da una bella stagione a Roseto, ma con la sua nuova squadra ancora sta faticando ad ingranare. La seconda, classe 2007, è invece tra le play più in vista della nuova generazione a livello europeo, e si sta facendo valere sia in Serie A che in EuroCup con la maglia di Campobasso.

Queste le parole di coach Andrea Capobianco dal sito FIP: “È vero, abbiamo assenze importanti ma il gruppo che si ritrova oggi in raduno è composto da giocatrici che questa maglia se la sono conquistata e meritata, indipendentemente dall’età. Ognuna di loro ha il diritto e il dovere di sentirsi protagonista di questa opportunità. Dobbiamo onorare al meglio la maglia azzurra e prepararci per affrontare queste tre partite al nostro massimo livello. È l’unica strada che abbiamo per provare a superare gli avversari e le contingenze: serviranno attenzione, disponibilità e la consapevolezza che ogni pallone può fare la differenza“. Questi, ricordiamo, i confronti dell’Italia: mercoledì 11 alle 20:00 contro la Slovenia a Terni, sabato 14 alle 18:00 in Austria a Vienna, martedì 17 alle 18:00 in Lettonia a Riga.