Basket femminile, vittorie per Venezia e Schio in Serie A1. Si ritrova Campobasso, stupisce Livorno

Si è disputata interamente oggi, sabato 7 novembre, la sesta giornata della Serie A1 di basket femminile 2026-2027. Tutte e dodici le squadre sono scese in campo per affrontare gli impegni del Campionato, al termine dei quali si è ridisegnata la classifica, soprattutto nelle zone basse. In testa troviamo infatti sempre Schio e la Reyer Venezia che proseguono imbattute in questo inizio di stagione.

Il programma si è aperto proprio da Venezia dove la Reyer ha avuto la meglio per 78-64 su Derthona. Decisivo il primo tempo con un secondo quarto da 21-6 per le lagunare, mentre nella ripresa c’è stato assoluto equilibrio. Grande protagonista Alyssa Utsby con la doppia doppia da 18 punti e 14 rimbalzi, assistita dai 16 punti di Cubaj. Quinto successo in cinque match per le lagunare.

Si mantiene in zona playoff Broni che batte in trasferta l’O.ME.P.S Battipaglia per 67-81. La Logiman è uscita alla distanza nel finale, con una ripresa attenta e vincente. Sedici i punti di Stuelke mentre i 20 di Cornfield non evitano la sconfitta per le campane, la quarta di fila. Si ritrova nel quarto finale la RMB Brixia che supera 91-79 la Costa Masnaga ed ottiene la prima vittoria in campionato. Dopo un match equilibrato, le bresciane hanno alzato il livello in un’ultima frazione da 31 punti. Grandi protagoniste Amandine Toi con 35 punti e Raelin D’Alie con 26 punti e 10 assist.

Ritrova al fotofinish la vittoria La Molisana Magnolia Campobasso che in casa sconfigge per 67-65 la GEAS Sesto San Giovanni. Ci si attendeva una reazione della compagine molisana e così è stato con un successo sudato nel finale ma estremamente significativo. Trascinatrice Maria Miccoli con 15 punti a referto. Si ferma invece la striscia di quattro vittorie tra Campionato e coppe per la GEAS, alla quale è mancato solo il guizzo finale.

Tutto facile, invece, per la Famila Wuber Schio che fa sei su sei battendo in trasferta anche Roseto con un netto 52-94. Partita mai in discussione con le venete che hanno fatto valere il livello più alto rispetto alle avversarie, spingendo sull’acceleratore fino alla fine, come conferma l’ultimo quarto da 34 punti. Top scorer del match Reichert con 16 punti.

Chiude il programma il successo in trasferta della Libertas Livorno sul campo dell’Alama San Martino di Lupari. Le toscane continuano positivamente a stupire, firmando la terza vittoria in sei partite e tenendo un incredibile passo per la zona playoff. Prestazione corale di carattere per la Libertas che ha resistito alla rimonta delle avversarie, vincendo per 63-69. Inutili i 21 punti di Herminijard in casa Lupari.

SETTIMA GIORNATA SERIE A1 BASKET FEMMINILE

Reyer Venezia-Derthona 78-64

Battipaglia-Broni 67-81

Brixia-Costa Masnaga 91-79

Campobasso-GEAS 67-65

Roseto-Schio 52-94

San Martino-Livorno 63-69