Si è conclusa poco fa l’ottava giornata della Serie A1 di basket femminile 2026-2027. Dopo la grande vittoria di Schio di ieri, il turno si è completato con cinque sfide andate in scena tutte alle ore 18.00. Non sbaglia la Reyer Venezia che tiene il passo della capolista mentre Derthona, Broni e Campobasso firmano importanti successi esterni.

Il programma della domenica è stato inaugurato dalla vittoria netta in trasferta per la Logiman Broni ai danni della RMB Brixia. Dopo un primo tempo equilibrato, nel terzo quarto la compagine ospite dà la spallata alla partita segnando negli ultimi due quarti 48 punti. Quarto successo consecutivo per Broni, grazie ai 20 punti e 13 rimbalzi di Amaya Battle.

Torna a vincere fuori casa in campionato Derthona che batte le neopromosse di Costa Masnaga per 68-82. Le piemontesi hanno sempre condotto il match, resistendo nel terzo quarto ed allungando nel finale. Per le padrone di casa arriva l’ottavo ko di fila nonostante i 21 punti di Evans ed i 19 di Maria Pilatone. Blitz esterno anche della Magnolia Molisana Campobasso che batte 61-64 le Panthers Roseto al termine di un match tirato. Le molisane si sono riprese in mano il match nella ripresa e nel finale con Conti e Simon hanno messo in ghiaccio la vittoria, la terza di fila. Top scorer del match Sara Madera con 14 punti.

Ritrova la vittoria l’Alama San Martino di Lupari che in casa supera la GEAS per 77-69. Le venete, dopo un match equilibrato, sono state più solide nella parte finale, realizzando il parziale che è valso la vittoria grazie ai punti di Herminijard, mvp con 29 punti. Tutto facile invece per la Reyer Venezia che al Taliercio travolge Battipaglia per 92-54, tenendo il passo di Schio prima dello scontro diretto. Successo mai in discussione quello delle lagunare che nel secondo quarto hanno lasciato solo sette punti alle campane. Sesto ko per Battipaglia, nonostante i 18 punti di Cornfield.