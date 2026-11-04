Basket femminile: Venezia demolisce il Cluj-Napoca e puntella il primo posto in EuroCup

Bastano 10 minuti alla Reyer Venezia per chiudere virtualmente la sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di EuroCup. Sul campo delle romene del Cluj-Napoca non c’è partita, con le venete che dominano praticamente dalla palla a due e chiudono la pratica velocemente.

Il match si apre con un canestro di Cluj, ma per le romene è l’unico sorriso di un primo quarto dominato da Venezia. Un parziale di 12-0, firmato soprattutto da Dojkic, fa subito volare le venete e la tripla di Markisic a metà quarto è l’unico acuto delle padrone di casa. Sale in cattedra Lorela Cubaj e il primo quarto si chiude su un perentorio 8-27.

Non cambia la musica nel secondo quarto, con la Reyer che domina sui due lati del parquet e un solo canestro di Cluj a interrompere il monologo di Venezia. Nel finale di primo tempo provano le romene ad avere almeno una reazione, trovano un paio di triple per muovere il tabellone, ma non cambia di fatto la sostanza e si va negli spogliatoi sul 20-51, con 10 punti di Lorela Cubaj.

Il secondo tempo di Cluj-Venezia ha, così, ben poco da raccontare, se non per le statistiche. Le venete devono solo gestire un match mai in discussione e che vale il consolidamento del primo posto nel gruppo F dell’EuroCup. Alla sirena finale il punteggio dice 43-96 per la Reyer Venezia, con 19 punti di Andrijana Cvitkovic, ma in doppia cifra anche Whittle (16), Ustby (15), Cubaj (12) e Pasa (10).